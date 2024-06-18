Укрэнерго ввел жесточайшие графики отключений 18 июня: когда не будет света

18 июня в Украине ожидаются жесткие ограничения в потреблении электроэнергии. В течение суток, с 00:00 до 23:59, во всех регионах страны будут проходить плановые отключения света.

Как узнать время отключения в вашем населенном пункте:

Днепропетровская область:

Гарантированное отключение: от 4 до 8 часов в сутки.

от 4 до 8 часов в сутки. Подробный график: https://www.dtek-dnem.com.ua/ru (введите населенный пункт и адрес).

https://www.dtek-dnem.com.ua/ru (введите населенный пункт и адрес). Альтернативные способы:

Чат-бот "ДТЭК Днепровские электросети" в Telegram.



Кол-центр: 0 800 301 497, (056) 790 99 00, (066) 790 99 00, (067) 790 99 00, (063) 790 99 00.

Донецкая область:

Гарантированное отключение: до 12 часов в сутки.

до 12 часов в сутки. График: https://dtek.com/en/media-center/press-releases/russia-launches-massive-attacks-on-dtek-and-ukrainian-power-assets-underlining-need-for-greater-air- defences/ (введите адрес).

https://dtek.com/en/media-center/press-releases/russia-launches-massive-attacks-on-dtek-and-ukrainian-power-assets-underlining-need-for-greater-air- defences/ (введите адрес). Альтернативные способы:

Чат-бот "ДТЭК Донецкие электросети" в Telegram.



Кол-центр: 0 800 500 473, (096) 450 0 473, (099) 450 0 473, (063) 450 0 473.

Киев:

Гарантированное отключение: до 4 часов подряд, 2 часа – гарантированное наличие.

до 4 часов подряд, 2 часа – гарантированное наличие. Максимальное время отключения: 18 часов.

18 часов. Гарантированное отключение: от 9 до 12 часов (в зависимости от дня недели).

от 9 до 12 часов (в зависимости от дня недели). Подробный график: https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns (введите адрес).

https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns (введите адрес). Альтернативные способы:

Сайты: ДТЭК Киевские электросети ( https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns ) и ДТЭК Киевские региональные электросети ( https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns ).



Чат-боты: ДТЭК КЭМ (Киев) и ДТЭК КРЕМ (Киевская область).



Телефоны: для Киева – 1588, (044) 202 1588, 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40, 0 800 400 740.



Приложение "Киев Цифровой" (зарегистрируйте свой адрес).

Киевская область:

Ситуация находится в зависимости от населенного пункта.

Подробный график : (введите адрес).

(введите адрес). Альтернативные способы:

Сайты: ДТЭК Киевские электросети и ДТЭК Киевские региональные электросети.



Чат-боты: ДТЭК КЭМ (Киев) и ДТЭК КРЕМ (Киевская область).



Телефоны: для Киева – 1588, (044) 202 1588, 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 4

Какие графики действуют в других регионах

Во Львове и области график отключений предусматривает всего два часа гарантированного отключения света. Еще два часа – возможные отключения. Всего имеется 5 групп отключения света. Здесь можно по адресу увидеть свою группу.

Если сайт не работает, можно воспользоваться чат-ботами компании:

https://t.me/loeserviceBot

https://www.viber.com/loebot

В Сумах и области график разделен на очереди. Вот здесь есть полный список адресов, найдите свой адрес и посмотрите, к какой группе относитесь. Есть график для всех групп.

Напомним, мы уже писали, как изменились цены на зарядные станции в Украине и есть ли вообще налицо.

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