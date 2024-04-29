Украинцы могут увеличить размер пенсии: как это сделать

У украинцев может увеличиться размер пенсионных выплат за счет разных набавок или перехода на другой вид пенсии. В некоторых случаях можно даже обратиться в суд, чтобы пенсионеру подняли выплаты.

Детальнее об этом рассказал эксперт "На пенсии" Сергей Коробкин на YouTube. По его словам, пенсионный фонд может доплачивать за статус ветерана войны, особые заслуги перед Украиной, статус почетного донора. Кроме того, могут назначить надбавку по уходу за несовершеннолетним ребенком.

Увольнение с работы

Коробкин отметил, что недавно уволившиеся с работы пенсионеры должны известить об этом ПФУ. Ведь от этого зависит размер пенсий. В частности, есть случаи, когда после увольнения сумма может возрасти.

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Переход на другой вид пенсии

Украинцы могут получать только одну пенсию. Однако если лицо имеет право на несколько пенсий, то может выбрать для себя самый выгодный вариант. Коробкин подчеркнул, что сегодня может быть выгоден один вид пенсии, а завтра другим, поэтому за этим следует внимательно следить.

Обращение в суд

Адвокатские конторы могут помочь выгодно перейти с одного вида пенсии в другой. Эксперт отметил, что пенсионное законодательство иногда имеет нечеткую трактовку. Поэтому через суд можно получить, в том числе справедливую индексацию. Также суд может обязать отнести определенный период в стаж.

Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

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