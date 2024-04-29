Українці можуть збільшити розмір пенсії: як це зробити

В українців може зрости розмір пенсійних виплат за рахунок різних набавок чи переходу на інший вид пенсії. У деяких випадках можна навіть звернутися до суду, аби пенсіонеру підняли виплати.

Детальніше про це розповів експерт "На пенсії" Сергій Коробкін на YouTube. За його словами, Пенсійний фонд може доплачувати за статус ветерана війни, особливі заслуги перед Україною, статус почесного донора. Крім цього, можуть призначити надбавку по догляду за неповнолітньою дитиною.

Звільнення з роботи

Коробкін зауважив, що пенсіонери, які нещодавно звільнилися з роботи, повинні сповістити про це ПФУ. Адже від цього залежить розмір пенсій. Зокрема, є випадки, коли після звільнення сума може зрости.

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Перехід на інший вид пенсіїʼ

Українці можуть отримувати лише одну пенсію. Проте, якщо особа має право на декілька пенсій, то може обрати для себе найвигідніший варіант. Коробкін наголосив, що сьогодні може бути вигідний один вид пенсії, а завтра іншим, тому за цим потрібно уважно стежити.

Звернення до суду

Адвокатські контори можуть допомогти вигідно перейти з одного виду пенсії на інший. Експерт зазначив, що пенсійне законодавство подекуди має нечітке трактування. Тому через суд можна отримати, зокрема й справедливу індексацію. Також суд може зобовʼязати зарахувати певний період до стажу.

Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.

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