Украинцам выплатят до 3000 гривен от государства: кто может получить

В связи с празднованием Дня Независимости государство анонсировало выплату единовременной финансовой помощи определенным категориям населения. Верхний предел такой помощи составит 3100 гривен. Данная инициатива имеет целью поддержать людей с инвалидностью, бывших заключенных концентрационных лагерей, а также тех, кто получил инвалидность вследствие общих заболеваний.

Об этом сообщил Кобеляцкий городской совет. Получателей этой помощи можно разделить на несколько групп. Способ получения этой помощи будет зависеть от того, к какой из групп принадлежит личность. Об этом сообщает OBOZ.ua.

Первая группа: в нее входят пенсионеры. Они автоматически получат единовременный платеж вместе с пенсией за август. Необходимо, чтобы в их пенсионном деле был документ, который удостоверяет соответствующий статус.

Вторая группа: военнослужащие. В эту категорию входят военные, полицейские, работники органов внутренних дел различных рангов, а также сотрудники государственной пенитенциарной службы и судебной охраны.

Третья группа: лица, которые не состоят на учете. Им необходимо подать заявление и предоставить паспорт, идентификационный код налогоплательщика, документ, подтверждающий их статус и выписку из банка об открытии счета.

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Кто имеет право на получение выплаты

В соответствии с положениями, принятыми правительством Украины, право на получение помощи имеют лица, получившие инвалидность из-за военных действий, а также те, кто пережил заключение в концлагерях или гетто в детстве и в дальнейшем получили статус инвалида из-за болезни, несчастного случая на производстве или других причин. Размер выплат варьируется в зависимости от группы инвалидности:

I группа – 3100 гривен ;

; ІІ группа – 2900 гривен ;

; ІІІ группа – 2700 гривен.

Также предусмотрены выплаты в размере 1000 гривен для участников боевых действий, лиц, пострадавших во время Революции Достоинства, бывших несовершеннолетних узников и детей, рожденных в местах принудительного содержания. Лица, которые отмечены за заслуги перед государством, получат 3100 гривен.

Члены семей погибших ветеранов, защитников Украины, вдовы (вдовцы) инвалидов войны, которые не вступили в повторный брак, а также вдовы (вдовцы) участников боевых действий и жертв нацизма, имеют право на помощь в размере 650 гривен. Участники войны, бывшие узники, лица, вывезенные на принудительные работы, дети партизан и других борцов против нацизма получат по 450 гривен.

Относительно процедуры получения помощи, то она доступна для тех, кто получил соответствующий статус до 24 августа текущего года. В случае, если помощь не будет выплачена до 1 октября, можно обратиться в Пенсионный фонд Украины или ЦНАП до 1 ноября. Такое решение принято на основании законодательства Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований".

Напомним, ранее UAportal рассказывал о том, что в Украине изменились правила социальных выплат.

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