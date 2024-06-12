Украинцам в июне пересчитали пенсии: кто получит на 1000 грн больше

С начала лета в Украине состоится обновление размера пенсий для отдельных категорий работающих пенсионеров с учетом предыдущих месяцев. К примеру, если пенсия лица с 35-летним стажем составляет 10 тысяч гривен, то с учетом нововведений, она вырастет до 10 тысяч 571 гривны.

Дополнительно, пенсионеры получат компенсацию в размере 1142 гривны за апрель и май. Повышение пенсионных выплат связано с пересмотром пенсий в апреле, как отмечается в Пенсионном фонде Украины. Размер доплат будет определен индивидуально для каждого пенсионера. Пересчет коснется:

пенсионеров, которые продолжили работать и приобрели не менее 24 месяцев стажа;

или отработавших менее 24 месяцев стажа, но после назначения или пересчета прошло два года.

Важно подчеркнуть: те пенсионеры, которые работают, но еще не достигли возраста пенсии, без пересчета пенсии. Это означает, что лица, вышедшие на пенсию до 60 лет (например, за выслугу лет), не получат увеличения пенсии.

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Перерасчет пенсий будет произведен с задержкой. Хотя поднятие пенсий планировалось с апреля, Пенсионный фонд испытывает задержки в получении информации о заработных платах граждан. Например, в конце мая доступны только данные за март. Информация за апрель станет доступна в июне, после чего произойдет перерасчет пенсий.

Кроме доплаты за июнь, которая зависит от личных факторов, таких как зарплата и стаж, будет также выплачена доплата за май и апрель с задержкой. Количество лиц, получивших эту доплату, станет известно после завершения процесса индексации.

Напомним, ранее мы рассказывали, что каждый украинец может на треть увеличить свою пенсию.

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