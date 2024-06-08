Ученые пролили свет на шокирующий поступок Ван Гога

На протяжении столетия ученые и историки пытались разгадать загадку, побудившую известного художника Ван Гога к непонятному поступку. Весомый вклад в исследование внес психолог из Университета Калифорнии в Беркли, Уильям Мак-Кинли Раньян, который анализировал переписку Ван Гога, свидетельства и разные теории.

Об этом пишет Big Think.

События разворачиваются в 1886 году, когда Винсент Ван Гог прибывает в Париж к своему брату Тео. Там он знакомится и дружит со знаменитыми художниками, включая постимпрессиониста Поля Гогена.

В феврале 1888 года Ван Гог решает переехать в Арль на юге Франции. Через некоторое время Гоген присоединяется к нему по просьбе Ван Гога.

Поначалу их сожительство было мирным, и они создавали великие произведения искусства. Однако впоследствии этот период гармонии перерос в постоянные споры и глубокие разногласия.

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Конфликт, приведший к неожиданному поступку Винсента Ван Гога, произошел 23 декабря. Ван Гог, держа бритву, напал на Гогена, но в последний момент остановился и не причинил вреда своему другу.

После этого Гоген убежал, а Ван Гог остался наедине со своими переживаниями и эмоциями. Он пошел в ванную, где отрезал часть своего уха.

С большой заботой Ван Гог обернул отрезанное ухо и отнес его в местный бордель, где подарил его женщине по имени Рэйчел. Впоследствии его обнаружили без сознания в собственном доме и доставили в больницу, но врачи уже не могли пришить ухо.

Уильям Мак-Кинли Раньян считает, что ряд обстоятельств повлек за собой действия Винсента Ван Гога. Психолог подчеркивает, что художник страдал от различных болезней здоровья и психических расстройств, включая эпилепсию, депрессию, алкогольную зависимость и потенциальное биполярное расстройство.

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Ван Гог находился под большим стрессом из-за личных изменений в жизни. Его брат Тео, являвшийся его опорой, женился, что привело к уменьшению внимания и поддержки, которую Ван Гог получал от брата.

Ощущение вины за конфликт и желание обратить внимание брата могли побуждать Ван Гога к внезапному акту самоповреждения. Существует несколько теорий по поводу его мотивов. Одна из них предполагает, что Ван Гог пытался сделать поэтическое заявление, создав что-то вроде извращенного произведения искусства, которое имело бы такую же ценность, как его картины.

Другая гипотеза утверждает, что Ван Гог пытался имитировать корриду, которую он наблюдал у Арли, что сильно поразило его. По традиции, матадоры получали ухо быка как трофей, который они показывали публике, а затем дарили избраннице. Возможно, Ван Гог представлял себя одновременно проигравшим быком и победителем.

После этого случая Ван Гог прожил еще два года, за это время он создал несколько выдающихся работ, включая картины, где он изображен с поврежденным ухом, такие как Автопортрет с забинтованным ухом и Автопортрет с отрезанным ухом и трубкой.

Также следует отметить, что по новым исследованиям Стивена Найфе и Грегори Уайта Смита Ван Гог не совершил самоубийство в поле в Овере, Франция, а был случайно застрелен местным юношей, с которым у него были сложные отношения.

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