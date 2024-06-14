Ученые получили из космоса радиосигнал: что это могло быть

Впервые астрономам удалось обнаружить нейтронную звезду с невероятно медленной скоростью вращения, что бросает вызов современным представлениям об этих плотных космических объектах.

Эта необычная звезда, названная ASKAP J1935+2148, вращается вокруг своей оси всего раз в 53,8 минут, что значительно медленнее, чем у большинства других нейтронных звезд, которые могут вращаться сотни раз в секунду. Об этом пишет IFL Science.

Открытие было осуществлено благодаря радиотелескопу ASKAP в Австралии, зафиксировавшему необычные сигналы, излучаемые звездой. Эти сигналы состоят из двух разных импульсов: яркого, продолжающегося от 10 до 50 секунд, и более слабого, который длится около 370 миллисекунд. Между этими импульсами наблюдается период тишины.

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Ученые полагают, что медленное вращение и необычное радиоизлучение ASKAP J1935+2148 могут быть связаны с уникальной структурой и магнитным полем звезды.

Это открытие бросает вызов существующим моделям формирования и эволюции нейтронных звезд и стимулирует новые исследования этих удивительных космических объектов.

Ранее ученые заявили, что Солнце имеет таинственное сердцебиение.

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