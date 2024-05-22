У некоторых украинцев вырастут пенсии: кому и когда будут платить

Первого месяца лета в Украине повысят выплаты пенсионерам. Повышенные выплаты получат граждане, которым исполнилось 70, 75 или 80 лет.

Согласно информации Пенсионного фонда Украины, в июне 2024 года ожидается повышение пенсий для двух категорий граждан:

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1. Пенсионеры по возрасту:

70-74 года: +300 грн до пенсии

75-79 лет: +456 грн до пенсии

80+ лет: +570 грн до пенсии

2. Работающие пенсионеры:

Те, кто после назначения/пересчета пенсии продолжал работать и на 01.03.2024 г. имел 24 месяца страхового стажа.

Те, кто отработал менее 24 месяцев, но с момента назначения/пересчета пенсии прошло 2 года.

Повышение пенсии по возрасту происходит автоматически на основе данных ПФУ. Работающие пенсионеры получат доплату за апрель и май вместе с пенсией за июнь.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто из украинцев может получать 200 000 гривен пенсии.

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