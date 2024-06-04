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ТЦК дали пояснения по получению отсрочки от мобилизации

Цихоцкая Мария

ТЦК дали пояснения по получению отсрочки от мобилизации
Правительство Украины утвердило четкий порядок призыва граждан на службу во время мобилизации, определенный Постановлением №560 от 16 мая 2024 года.

Правительство Украины утвердило четкий порядок призыва граждан на службу во время мобилизации, определенный Постановлением №560 от 16 мая 2024 года. Этот документ является основным актом, регламентирующим механизм получения отсрочки для военнообязанных. Об этом пишет 24 tv.ua.

Кто принимает решение об отсрочке?

Решение о предоставлении или отказе в отсрочке от призыва на военную службу во время мобилизации принимает специальная комиссия, действующая при районных или городских ТЦК и СП. Возглавляет эту комиссию руководитель ТЦК или его обособленного отдела.

Состав комиссии:

Представители аппарата структурных подразделений:

  • образования и науки;
  • здравоохранения;
  • социальной защиты;
  • службы по делам детей;
  • ЦНАПов;
  • госадминистрации.

Задание комиссии:

Проверка оснований предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

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Как получить отсрочку?

Военнообязанный, не забронированный органами власти, должен лично подать заявление на имя главы комиссии по форме, утвержденной Постановлением КМУ от 16 мая 2024 №560.

К заявлению необходимо приложить:

  • Документы или их копии, подтверждающие право на отсрочку.
  • Перечень таких документов для различных оснований (бронирование, опекунство, образование и т.д.) размещен на веб-странице постановления.

Рассмотрение заявления:

Комиссия рассматривает заявление и документы в течение 7 дней с даты получения. В случае необходимости комиссия может посылать запросы в органы государственной власти для получения информации, подтверждающей право на отсрочку. Комиссия может использовать данные публичных электронных реестров.

Решение комиссии:

На основе рассмотрения комиссия принимает решение о предоставлении или отказе в отсрочке. Решение комиссии оформляется протоколом.

Напомним, мы уже писали, придется ли проходить ВЛК при обновлении данных.

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