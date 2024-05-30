Топ-5 универсалов на полном приводе, которые вас не разочаруют

Тем, кто не стремится гнаться за модой и не видит смысла в покупке громоздкого кроссовера, несколько автопроизводителей предлагают более рациональное решение – универсалы с полным поводом.

Этот сегмент авто не получил широкого признания в Украине, что жаль, ведь такие машины обладают рядом существенных преимуществ. Об этом пишет РБК.

5 причин выбрать универсал 4х4:

Более легкий кузов: Это ведет за собой меньше расхода топлива, лучшую динамику и выносливость.

Это ведет за собой меньше расхода топлива, лучшую динамику и выносливость. Большие багажники: Универсалы традиционно имеют более просторные и практичные багажные отделения.

Универсалы традиционно имеют более просторные и практичные багажные отделения. Дешевое содержание: Благодаря меньшей массе и простоте конструкции универсалы требуют меньших затрат на обслуживание и ремонт.

Благодаря меньшей массе и простоте конструкции универсалы требуют меньших затрат на обслуживание и ремонт. Лучшая управляемость: Универсалы имеют более низкий центр тяжести, что делает их более устойчивыми на дороге и более приятными в управлении.

Универсалы имеют более низкий центр тяжести, что делает их более устойчивыми на дороге и более приятными в управлении. Универсальность: Универсалы 4х4 сочетают в себе практичность семейного автомобиля с возможностями внедорожника.

Чем универсал 4х4 отличается от кроссовера?

Платформа: Как правило, универсалы и кроссоверы одного класса построены на одной платформе.

Как правило, универсалы и кроссоверы одного класса построены на одной платформе. Оба типа авто имеют ограниченные возможности для езды по бездорожью , но благодаря лучшей геометрии кузова кроссоверы немного опережают универсалы.

но благодаря лучшей геометрии кузова кроссоверы немного опережают универсалы. Внешний вид: Кроссоверы имеют более массивный и представительный дизайн, который некоторым водителям нравится больше.

Кроссоверы имеют более массивный и представительный дизайн, который некоторым водителям нравится больше. Цена: Универсалы 4х4, как правило, дешевле кроссоверов с подобными характеристиками.

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5 б/у универсалов 4х4, которые следует рассмотреть:

Audi A4 Allroad Quattro (2009–2016 гг.) : Этот премиум-универсал предлагает высокий комфорт, просторный салон и широкий выбор двигателей.

: Этот премиум-универсал предлагает высокий комфорт, просторный салон и широкий выбор двигателей. Volkswagen Golf Variant 4Motion (2013–2020 гг.) : Компактный и практичный универсал с экономичными двигателями и доступной ценой.

: Компактный и практичный универсал с экономичными двигателями и доступной ценой. Skoda Octavia A7 Combi 4х4 (2013–2020 гг.) : Просторный универсал с широким выбором двигателей и доступными запчастями.

: Просторный универсал с широким выбором двигателей и доступными запчастями. Volvo XC70 (2007–2016 гг.) : Удобный и безопасный универсал с легендарной надежностью Volvo.

: Удобный и безопасный универсал с легендарной надежностью Volvo. Subaru Outback (2014–2020 гг.) : Универсал с культовым "оппозитным" двигателем и постоянным полным приводом.

Универсалы 4х4 – это разумный выбор для тех, кто ценит практичность, экономичность и универсальность.

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