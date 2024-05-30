Топ-5 универсалов на полном приводе, которые вас не разочаруют
Тем, кто не стремится гнаться за модой и не видит смысла в покупке громоздкого кроссовера, несколько автопроизводителей предлагают более рациональное решение – универсалы с полным поводом.
Этот сегмент авто не получил широкого признания в Украине, что жаль, ведь такие машины обладают рядом существенных преимуществ. Об этом пишет РБК.
5 причин выбрать универсал 4х4:
- Более легкий кузов: Это ведет за собой меньше расхода топлива, лучшую динамику и выносливость.
- Большие багажники: Универсалы традиционно имеют более просторные и практичные багажные отделения.
- Дешевое содержание: Благодаря меньшей массе и простоте конструкции универсалы требуют меньших затрат на обслуживание и ремонт.
- Лучшая управляемость: Универсалы имеют более низкий центр тяжести, что делает их более устойчивыми на дороге и более приятными в управлении.
- Универсальность: Универсалы 4х4 сочетают в себе практичность семейного автомобиля с возможностями внедорожника.
Чем универсал 4х4 отличается от кроссовера?
- Платформа: Как правило, универсалы и кроссоверы одного класса построены на одной платформе.
- Оба типа авто имеют ограниченные возможности для езды по бездорожью , но благодаря лучшей геометрии кузова кроссоверы немного опережают универсалы.
- Внешний вид: Кроссоверы имеют более массивный и представительный дизайн, который некоторым водителям нравится больше.
- Цена: Универсалы 4х4, как правило, дешевле кроссоверов с подобными характеристиками.
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5 б/у универсалов 4х4, которые следует рассмотреть:
- Audi A4 Allroad Quattro (2009–2016 гг.) : Этот премиум-универсал предлагает высокий комфорт, просторный салон и широкий выбор двигателей.
- Volkswagen Golf Variant 4Motion (2013–2020 гг.) : Компактный и практичный универсал с экономичными двигателями и доступной ценой.
- Skoda Octavia A7 Combi 4х4 (2013–2020 гг.) : Просторный универсал с широким выбором двигателей и доступными запчастями.
- Volvo XC70 (2007–2016 гг.) : Удобный и безопасный универсал с легендарной надежностью Volvo.
- Subaru Outback (2014–2020 гг.) : Универсал с культовым "оппозитным" двигателем и постоянным полным приводом.
Универсалы 4х4 – это разумный выбор для тех, кто ценит практичность, экономичность и универсальность.
Напомним, мы уже писали о Топ самых надежных машин на украинском рынке.
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