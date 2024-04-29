ТОП 5 улиц для знакомства с Одессой: множество интересных уголков и мест отдыха
Колорит Одессы известен далеко за пределами Украины. И таки да, сегодня мы прогуляемся по самым популярным улицам, чтобы почувствовать себя в Одессе. Меняется история, не отстает прогресс, а уголки города остаются неповторимыми сокровищницами, которые хранят особый менталитет и пополняют ваш лексикон. Одесса–мама не теряет чувства юмора и не перестает делиться положительным настроением.
Дерибасовская
"На Дерибасовской хорошая погода" – изречение известно многим и употребляемое в повседневности. Когда вы попадаете на Дерибасовскую настроение улучшается от множества архитектурных монументов, мест отдыха и исторических табличек на углах домов.
Что посмотреть
- памятник Дону Хосе де Рибаса (основатель города);
- памятник Сергею Уточкину (первый авиатор в городе);
- памятник Остапу Бендеру;
- Городской сад;
- фонтан духов (в Городском саду);
- одесский Пассаж;
- мемориальные доски (не ленитесь, останавливайтесь и читайте каждую, вы будете удивлены).
Где перекусить и развлечься
"В Одессу пришла Европа" – так одесситы шутят об известном ТЦ "Европа", куда вы обязательно дойдете, гуляя по брусчатке Дерибасовской. Современные развлечения, известные сети ресторанов и Fast Food, интересные магазины и бренды. Дайте себе пару часов времени, чтобы насладиться то ли Одессой в Европе, то ли Европой в Одессе.
Смелее заглядывайте в арки на Дерибасовской, вы найдете множество ярких кафе и ресторанчиков, баров и вдохновенных вкусных террас. Буфет–столовая Уточ-Кино подарит не только вкусные блюда в меню, но и хороший кусок истории исторического города. Блинчики от кафе "Наш Блинок" станут отличным началом вашего дня в Одессе. Ресторан Алхимия может подарить уют и интимную атмосферу среди города. На Дерибасовской можно устроить целый гастрономический тур, здесь собраны кухни многих стран мира.
"На Дерибасовскую не ходят, на Дерибасовскую гуляют постепенно".
Малая Арнаутская
Улица, которая откроет вам занавес контрабандистской Одессы. Располагаясь в историческом центре города, улица архитектурно красива и интересна. Современные приложения в виде колоритных кафе и магазинов сделают прогулку познавательной и вкусной. Если вы до сих пор не знаете, кто такой Илья Ильф и, кто стал прообразом Остапа Бендера, вам на Малую Арнаутскую в Одессе.
Что посмотреть
- дом семьи Ильф;
- музей Холокоста и памяти жертв нацизма;
- архитектурные постройки (история на каждом шагу).
Где перекусить и развлечься
От китайской кухни до пивных пабов. Вариантов немного, но вам понравится. Предлагаем внести в обязательный список для посещения: паб "Маржа", BEER CLAB.
Лайфхак: лучший способ прогуляться по улице Малая Арнаутская – взять экскурсию с гидом, который расскажет вам о каждом доме и дворе.
" Держите карман шире, господа"
Большая Арнаутская улица
Улица очень интересна тем, кто любит колоритные магазинчики, изделия ручной работы и шопинг в целом.
Что посмотреть
- Музей Пушкина;
- дом–музей Рериха;
- здания и мемориальные доски.
Где перекусить и развлечься
Сушибосс – заведение японской кухни с роллами и пиццей (не японское? Вы в Одессе, привыкайте). PePe – уютное кафе поесть и попить. Космос – хватайте с собой друзей вегетарианцев, пока они не схватили вас.
Ланжероновская улица
Улица – "голос" Одессы. Насладиться можно не только глазами, но и ушами. Здесь находится знаменитый на весь мир Оперный театр.
Что посмотреть
- Одесский государственный академический театр оперы и балета;
- фонтан у театра;
- дом графа Ланжерона;
- археологический музей;
- одесский литературный музей;
- парк Пале–Рояль;
- музей "Степная Украина".
Где перекусить и развлечься
"Вы уходите, слава Богу или остаетесь, не дай Бог". Оставайтесь, потому что улица Ланжероновская наполнена прекрасными вкусными заведениями. Бар Корвин – место для встречи с друзьями с живой музыкой и вдохновенной атмосферой. Coffee and Croissants – начните свое бодрое утро в Одессе. "Маман" – самые вкусные "мамины" бычки и тюлечка.
"Не морочите пройдет то место, где спина заканчивает свое благородное название".
Приморский бульвар
Вторая визитная карточка города после Дерибасовской. Морская панорама украшает и отличает эту улицу среди других. Платформа для всех свадебных фотосессий, романтических прогулок на закате и ярких развлечений в любые выходные.
Что посмотреть
- памятных Дюку де Ришелье;
- музей под стеклянным куполом;
- Думская площадь;
- Потемкинская лестница;
- здание бывшей биржи;
- гостиница "Лондонская";
- дома близнецы;
- Воронцовский дворец;
- дворец Шидловского;
- морской вокзал;
- фонтан;
- Тещин мост.
Где перекусить и развлечься
В теплое время года развлечения и еда почти на каждом шагу. Греческий парк и Стамбульский парк подарят детские площадки, зоны для спортивных игр и прохладу в летнюю жару Kavanagh Murphy's Pub – место, где можно провести дегустацию напитков и одесских блюд. Dvor 12 – заведение для безумных встреч под вечер и уютных посиделок днем. Ресторан отеля "Лондонский" – изысканные блюда и антураж.
"Я не червонец, чтобы всем нравиться"
Надеемся, что, несмотря на тяжелую ситуацию из–за российской агрессии, вы проведете уютные и счастливые выходные в городе, где рождается иронический юмор и колоритные украинцы с жаждой жизни, свободы и побед.
"Чтобы я так жил"