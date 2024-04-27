ТОП 15 мест для отличных выходных в Днепре. Места для свиданий, семейного досуга и ярких впечатлений
Город на Днепре может подарить вам отличные весенние выходные с впечатляющими эмоциями. Хватайте друзей, семью, вторую половинку и отправляйтесь ставить галочки и заполнять память телефонов. Самые романтичные места для прогулок под открытым небом и впечатляющие тайники для дождливой погоды уже в списке.
1. Монастырский остров
Это место привлекает влюбленных лошади выходные. Не смотря на популярность каждый для себя находит уголок, чтобы побыть наедине. Живописная панорама красуется во многих свадебных альбомах и соцсетях. Пешеходный мост соединяет материковую часть и остров, вечерний променад им может собрать вашу личную коллекцию закатов. На острове можно увидеть искусственный водопад и посетить Николаевскую церковь.
2. Екатеринославский бульвар
Посещая центр города, вряд ли можно пропустить эту пешеходную улицу. Здесь встречаются друзья, девушки устраивают модный шоппинг, а семьи сидят у кафе-мороженого. Вечернее время превращает бульвар в волшебную фонаревую сказку, среди которой влюбленные пары проживают свои истории. Фонтаны придают еще больше романтической атмосферы и забавляют детей. Здесь есть на что посмотреть и чем заняться, не на один уик-энд.
3. Центр "Менора"
На 50 000 квадратных метров вы увидите множество экспонатов, символизирующих возрождение еврейской общины Днепра. Вы можете воспользоваться предложением экскурсии за символическую сумму и превратить свою уикенд в познавательную прогулку. Поднявшись на смотровую площадку, вы увидите великолепную панораму города.
4. Парк Глобы
Снизить темп и остановить на некоторое время суету индустриального города можно легко в парке Глобы. Сердцем парка 18 века является большое природное озеро. Как только погода становится достаточно теплой на озере появляются катамараны и много водоплавающих птиц. Детская железная дорога является отдельным украшением парка и развлечением для детей. В этом году железной дороге в парке Глобы исполнилось 88 лет.
5. Аэрокосмический музей
Впечатления для детей и взрослых. Вы увидите настоящие космические станции, боевые ракеты, спутники, скафандры и узнаете интересную информацию о путешествиях в космос. За 30 лет существования коллекция музея значительно пополнилась современными разработками и изобретениями космической науки.
6. Дом органной и камерной музыки
В столетней Николаевской церкви можно получить настоящий катарсис. Когда начинает звучать 12–тонный концертный орган, вибрировать начинает все тело. Эмоциональный и наполненный вечер вам гарантирован.
7. Набережная Днепра
Поход на набережную реки Днепр вы должны включить в обязательный список дел. Это настоящая артерия, насыщающая энергией, вдохновляющая и напоминающая об ощущении воли и свободы. Мощный, мощный Днепр омывает самую длинную набережную Европы. Такие экспонаты как семейная лавка, длиной в 50 метров или шар на пирамиде станут украшением ваших фото, не говоря уже о поразительной панораме реки Днепр.
8. Мерефо–Херсонский мост
Локация протяженностью 1610 метров красуется на многих открытках Днепра. Этот памятник архитектуры знаменит своей криволинейной траекторией и образованием колец, благодаря своему отражению в воде в правильную погоду, под правильным углом.
9. Диорама "Битва за Днепр"
Историческая памятка, которая знакомит с событиями Второй Мировой войны. Увидеть одну из самых больших в мире диоров, может вызвать достаточно глубокие эмоции. Свои знания в истории вы пополните точно. Радиус обзора диорами 230 градусов.
10. Самый большой флаг Украины
Увидеть самый большой флаг Украины можно из разных локаций в городе. Но стоит подойти поближе. Памятник приобретает невероятный символизм, когда садится солнышко и включается подсветка.
11. Завод "Интерпайп"
Современный и интересный, украшенный арт-объектами и "зелеными" передовыми технологиями. На территории завода проводятся бесплатные экскурсии, которые поразят вас мощностью и разнообразием.
12. Парк им. Т. Г. Шевченко
Еще одна локация для тихих живописных прогулок, свадебных фотографий, вечерних закатов и активных игр на дорожках и полянах. Воспользуйтесь возможностью отведать лучшие блюда уличной кухни, устроив пикник на лужайке под открытым небом. Дойдя до смотровой площадки, вы увидите впечатляющую панораму Днепра и города. Парк украшен фонтанами и современными развлечениями.
13. Музей ретро-автомобилей "Машина времени"
Прошло 10 лет после открытия, а музей продолжает набирать своих поклонников. Папы обожают водить сюда сыновей, или всю семью, пары делают интересные фотосессии, а молодежь удивляется изобретательности и с веселым интересом уходит в прошлое транспортной эпохи. Вы увидите транспорт разной величины и назначения.
14. Сквер Героев
Не отходя вдали от Парка Глобы, у вас будет возможность прогуляться еще одной атмосферной локацией для вечерних прогулок. Здесь можно поиграть на детской площадке, насладиться парком ракет и освежиться у фонтана.
15. Театр одного актера "Крик"
Сочетание одного человека многих талантов дало возможность открыть единственный в Европе уникальный театр одного актера Михаила Мельника. Заслуженный артист Украины собирает полные залы уже 35 лет и не устает удивлять мастерством во многих театральных отраслях.