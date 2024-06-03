Точно удивят: 15 интересных фактов об украинском языке

Украинский язык – это не просто средство общения, это сокровищница знаний, истории и культуры нашего народа. Она богата уникальными словами, грамматическими особенностями и интересными фактами, о которых знают далеко не все.

Сегодня мы поделимся с вами 15 интересными фактами об украинском языке, которые вас удивят:

1. Богатство слов: Современный украинский язык насчитывает около 256 тысяч слов. За лексическим запасом она наиболее родственна белорусскому (84% общих слов), а дальше идут польский (70%) и сербский (68%).

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2. Древняя история: Точная дата возникновения украинского языка неизвестна, но она бесспорно появилась раньше русского, немецкого, турецкого и других языков. Некоторые исследователи полагают, что она сформировалась еще в Х-IV тысячелетиях до н. и происходит от санскрита.

3. Первые слова: Древнейшие слова на украинском языке были записаны в 448 году н.э. византийским историком Приском Паникийским, слышавшим слова "мед" и "блюдо" в лагере властителя Аттилы.

4. Семь падежей: В отличие от других восточнославянских языков, в украинском языке есть семь падежей, включая восклицательный, который существует также в латыни, греческом и санскритском.

5. Синонимы: В "Кратком словаре синонимов украинского языка" слово "бити" имеет аж 45 синонимов! Попытайтесь назвать хотя бы 20 из них!

6. Три формы будущего: Украинский язык имеет три формы будущего времени: просту (піду), складну (йтиму) та складену (буду йти).

7. Уменьшительные формы: Украинский язык богат уменьшительными формами, которые придают словам благозвучия и эмоциональной окраски. Даже слово "враги" имеет уменьшительно-ласкательную форму, которая используется в гимне Украины: "...згинуть наші вороженьки, як роса на сонці".

8. Самая употребительная буква: Самая употребительная буква в украинском алфавите является "п", с нее начинается наибольшее количество слов. Наименее употребляемая - "ф", которая встречается преимущественно в заимствованных словах.

9. Самое длинное слово: Самое длинное слово в украинском языке состоит из 30 букв – "дихлордифенилтрихлорметилметан" (химикат для борьбы с вредителями).

10. Палиндромы: В украинском языке есть слова-палиндромы, которые можно читать одинаково как слева направо, так и справа налево. Например: "Я несу гусеня", "ротатор".

11. Литературный язык: Украинский язык официально признали литературным после издания "Энеиды" Ивана Котляревского в 1798 году. Именно его считают основателем нового украинского языка.

12. Первый "Букварь": Первый украинский "Букварь" издал в 1574 году во Львове первопечатник Иван Федоров. До наших дней дошел только один экземпляр, хранящийся в библиотеке Гарвардского университета.

13. Самая старая песня: Самая старая украинская песня считается баллада "Дуная, Дуная, почему смутен течешь?".

14. Больше всего переводов: "Завещание" Тараса Шевченко переведено на 147 языков мира, что делает его одним из наиболее переведенных произведений украинской литературы.

15. Максимум псевдонимов: Поэт Александр Конисский имел наибольшее количество псевдонимов - 141.

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