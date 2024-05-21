Технику сожгли, врага задвохсотили: воины 47 бригады отбили штурм оккупантов в два этапа (видео)

На одном из направлений фронта воины 47-й отдельной механизированной бригады отразили мощные штурмы российских оккупационных войск. Атаки враг был отбит в два этапа.

Как сообщили в бригаде, российские боевики хотели воспользоваться погодными условиями и атаковать позиции Сил обороны.

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"Понимая, что из-за шквального ветра не будут замечены заранее — планировали провести разведку боем и отвлечь от основного удара. Благодаря операторам FPV-дронов и противотанкистам московиты попрощались со своей никчемной жизнью", – говорят в бригаде.

Отмечается, что для последующих ударов оккупационные войска привлекли танки, прикрывая высадку пехоты.

"Бойцы 47 отдельной механизированной бригады правильно расставили приоритеты: сожгли технику, а дальше зачистили вражеские штурмовые группы", — резюмировали в 47 ОМБр.

Напомним, утром 19 мая Военно-морские силы ВСУ сообщили, что ночью 19 мая Силами обороны Украины уничтожен морской тральщик ЧФ РФ проекта 266-М "Ковровец".

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