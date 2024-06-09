Сверхмощные магнитные бури начались на Земле: сколько будут продолжаться и как уберечься

На земле после нескольких мощных взрывов на Солнце начались магнитные бури красного уровня опасности. Такие геомагнитные шторма способны влиять на здоровье человека.

Как сообщается на сайте сервиса Meteoagent, с 9 по 11 июня включительно магнитные бури усилятся до 6 баллов (с 9 возможных). Лишь с 12 июня модна ожидать облегчения солнечных штормов.

Магнитные бури: календарь

Когда магнитные бури в июне 2024. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms Когда магнитные бури в июне 2024. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

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Как облегчить состояние при магнитных бурях

Людям, чувствительным к магнитным бурям, нужно соблюдать режим дня и здоровый образ жизни. Следует высыпаться, есть здоровую пищу и регулярно заниматься спортом. Уменьшить употребление кофеина и алкоголя. Специалисты советуют иметь при себе необходимые лекарства. Избегайте стрессовых ситуаций.

Помните, что не все люди одинаково чувствительны к магнитным бурям. Некоторые люди могут не испытывать никаких симптомов, в то время как другие могут испытывать головную боль, головокружение, усталость, раздражительность и другие проблемы со здоровьем.

Когда магнитные бури в июне 2024. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms Когда магнитные бури в июне 2024. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Ранее учёные объяснили, что Солнце-зомби однажды может разорвать Землю.

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