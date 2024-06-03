Солнце активизировало удары по Земле: когда ждать мощных магнитных бурь

Обновился прогноз магнитных бурь на неделю с 3 по 9 июня. По этому прогнозу уже 3 и 5 июня ожидаются мощные геомагнитные штормы силой в 5 баллов (красный уровень опасности).

По данным сервиса Meteoagent, активность метеоштормов ожидается и 9 июня. В этот день магнитная буря достигнет К-индекса 4.

Магнитные бури: календарь

Когда магнитные бури в июне. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms Когда магнитные бури в июне. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

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Магнитные бури – это временные возмущения магнитного поля Земли, вызванные выбросами солнечной энергии. Эти выбросы, известные как солнечные штормы, могут содержать заряженные частицы, взаимодействующие с магнитосферой Земли, вызывая ее деформацию и колебания.

Интенсивность магнитных бурь измеряется по шкале К-индексов от 0 до 9, где 0 – спокойное поле, а 9 – экстремальная магнитная буря. Большинство людей испытывают влияние магнитных бурь при К-индексе 3 и выше.

Воздействие магнитных бурь на человека может быть разным:

Головная боль – это один из самых распространенных симптомов.

Смена настроения – может возникать раздражительность, тревога, апатия, депрессия.

Усталость и сонливость.

Головокружение и тошнота.

Нарушение сна – бессонница или сонливость.

Обострение хронических заболеваний – таких, как гипертония, артрит, заболевания сердца.

Ухудшение самочувствия у людей, страдающих метеозависимостью.

Важно отметить, что не все люди испытывают влияние магнитных бурь.

Существует несколько способов уменьшить влияние магнитных бурь. Для этого нужно:

Соблюдать режим дня – ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, есть еду вовремя.

Здоровое питание – употреблять пищу, богатую витаминами и минералами, пить достаточно воды.

Физическая активность – регулярные физические упражнения помогают улучшить общее самочувствие.

Снизить стресс – медитация, йога, дыхательные упражнения могут помочь снизить уровень стресса.

Избегать употребления алкоголя и кофеина – эти вещества могут ухудшить самочувствие во время магнитных бурь.

Прием витаминов группы B – некоторые исследования показали, что витамины группы B могут помочь уменьшить симптомы магнитных бурь.

Если вы испытываете сильный дискомфорт во время магнитных бурь, рекомендуется обратиться к врачу.

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