Соблазнил женщин по всему миру: модные прически "боб" на лето-2024
Боб – это несомненный тренд этого года, покоривший сердца звезд и модниц по всему миру. Его популярность обусловлена практичностью, элегантностью и множеством вариаций, позволяющих подобрать идеальный вариант для любого типа волос и лица. Об этом пишет Vogue.
Вот 11 самых актуальных стилей боб на лето 2024 года:
Princess боб:
Этот роскошный боб подчеркивает женственность и элегантность благодаря объемной укладке, похожей на прическу Марии Олимпии.
Итальянский боб:
Более длинный и спокойный вариант стрижки, подчеркивающий объем у корней и прекрасно смотрящийся с боковым пробором. Идеально подходит для сушки на воздухе и укладки пальцами.
Эмо-боб:
Готический образ с суперпрямыми волосами, четким пробором и четкими линиями.
Русалочный боб:
Мечтательные волны, напоминающие о русалках, подчеркнут женственность и романтичность образа.
Гламурный боб:
Современная интерпретация голливудского шика - гладкие, вытянутые феном волосы длиной до подбородка, идеально подходящие для торжественных мероприятий.
Mob Bob:
Драматическая версия боба с классическими волнами и боковым пробором, напоминающая об эстетике "жен мафиози".
Пузырьковый боб:
Технически сложный боб, требующий мастерской укладки для создания идеальной округлой формы, похожей на мыльный пузырь.
Микробоб:
Самый короткий вариант боба, который может показаться рискованным, но элегантным и стильным.
Пляжный боб:
Идеальный вариант для лета – легкие волны, напоминающие о расслабленном отдыхе на пляже.
Шегги-боб:
Многослойная стрижка с челкой-шторкой, подчеркивающая объем и текстуру волос.
Гладкий боб:
Минималистичный и непринужденный вариант с максимально естественными волосами.
Напомним, мы уже писали о трех стильных прически на короткие волосы.
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