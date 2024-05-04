Сколько стоит отдых у самых красивых озер Украины. Отпуск становится реальнее

Теплая пора делает мечты об отдыхе у воды более навязчивыми. Мысль о тихой воде и живописной природе начинает понемногу есть настроение. Сделаем первый шаг к осуществлению мечты и узнаем, какую сумму следует собрать, чтобы отдохнуть у самых красивых озер Украины.

Лечение и отдых на берегу Белого озера, Украина. Источник: https://uk.wikipedia.org/ Лечение и отдых на берегу Белого озера, Украина. Источник: https://uk.wikipedia.org/

Белое озеро – Ровенская область

Подняться почти на 1000 метров над уровнем моря и погрузиться в молочные воды целительного Белого озера. Картина, точно тянущая на отдых. Озеро расположено в Карпатских горах Ровенской области у поселка Рудка. Имея глубину в некоторых местах более 10 метров, воды озера считаются целебными благодаря своему минеральному составу. Второе название водоема "Озеро молодости" говорит само за себя. Такой естественный СПА для вашей кожи. По разговорам и преданиям воду из этого озера возили в Польшу по приказу первой леди Речи Посполитой, чтобы лечить различные недуги.

Отдых на озере

Конечно же такую жемчужину Украины уже украсили всем необходимым для отдыха. Вы можете выбрать остановку от кемпинга и турбаз до частных коттеджей и гостиниц. Турбаза "Холодок" предлагает комфортные коттеджи на 2–7 человек. Территория украшена мангалами и площадками для активных игр. Также на прокат выдаются катамараны, каяки, сап доски, шезлонги и т.д. Вы можете погрузиться в минеральные чаны или заказать питание. Средняя цена за 6-местный дом 2 000 грн. Реабилитационно-оздоровительный комплекс "Белое озеро" предлагает лечебные программы для прекрасного отдыха. Украшенная территория подходит как взрослым, так и детям. Многие варианты размещения дают возможность выбрать комфортный бюджет. Средняя цена за домик с трехразовым питанием 900 грн., без питания 350 грн. Цена реабилитации зависит от варианта выбранного дома, в среднем 2500 грн. База отдыха "Белое озеро" в поселке Рудка предлагает коттеджи с террасами и питанием (по желанию). Стоимость домов от 1600 до 2000 грн в сутки. Беседки на территории имеют отдельную аренду. Если хотите сделать отдых бюджетным, воспользуйтесь частными предложениями жителей сел Рудка, Бельская Воля, Круглое. К озеру придется немного пройтись, но сэкономить можно будет как на проживании, так и на питании (поселки украшены магазинами).

Высокогорное озеро Украины – Неистовое. Источник: https://verkhovyna.life/ Высокогорное озеро Украины – Неистовое. Источник: https://verkhovyna.life/

Озеро Неистовое – Закарпатская область

Одно из самых больших озер Украины находится в Закарпатской области. Взятое в круг горами озеро стало одной из самых любимых локаций фотографов и блоггеров. Несмотря на свои объемы, озеро имеет глубину до 1,5 метра, что удобно для купания. Легенды об озере насыщены предрассудками и правилами. Один из красивейших предрассудков о привычке умываться озерной водой, чтобы запастись счастьем. Дорога к озеру имеет просто невероятную красоту, вы преодолеете реку, горные вершины и просто увлекательные глаз пейзажи.

Отдых на озере

Озеро Неистовое входит во многие разнообразные туристические маршруты. Находясь высоко в горах, у озера нет удобного подъезда, поэтому рассчитывать можно только на свои ноги. Обычно маршрут начинается у туристической базы "Заросляк". Дорога составляет около 6 км и по сложности подходит для детей.

Остановиться на самой турбазе "Заросляк" будет отличным решением. Номера стоят от 320 грн с человека, люксы от 420 грн с человека. Есть номера даже на 5 человек. Турбаза гордится своей лояльной ценовой политикой, так что вы можете добавить и другие развлечения в свой отдых.

Ближайшим поселком к озеру является Ворохта. Этот курортный городок работает круглый год и позволяет выбрать жилье от комфортабельных курортов и гостиниц до частных предложений. Цена частного сектора начинается от 150–200 грн с человека (без дополнительных услуг), гостевые дома за двухместный номер выставляют цену в 800 грн за номер.

Пляжный отдых на озере Свитязь, Украина. Источник: https://uk.wikipedia.org/ Пляжный отдых на озере Свитязь, Украина. Источник: https://uk.wikipedia.org/

Озеро Свитязь – Волынская область

Мечта рыбаков и фотографов. Озеро имеет глубину до 58 метров, а протяженность в 24 кв км. Темно синий цвет озера очаровывает взгляд. Не беспокойтесь за купание, глубина озера начинает увеличиваться только через 100 метров от берега и очень медленно. Зона купания имеет глубину по пояс взрослому человеку. По легенде озеро было образовано из материнских слез. Его вода кристально чистая, а просторы необъятны глазом. Территория вокруг озера очень зеленая, и уже украшена современными центрами развлечений и отдыха. Рестораны, кафе, детские игровые зоны, веревочный парк, магазинчики – найдется все.

Отдых на озере

Множество предложений жилья вокруг озера даст вам возможность найти свой комфортный ценовой диапазон, особенно если вы рассматриваете не только первую линию от озера. Бронировать жилье у озера лучше еще весной летом, иначе можно не найти предложений. Искать варианты можно в поселке Свитязь, Гряда, Шатск, Ильичевка, Пульмо, Гушово. Коттеджи первой линии имеют среднее предложение от 250 грн с человека в сутки. Дом на 4 человека может стоить 600 – 800 грн в сутки, а на 10 человек – от 2 000 в сутки. Многие коттеджные городки имеют свои частные бассейны и дополнительные развлечения как для детей, так и для взрослых.

Невероятный закат над озером Ялпуг. Источник: @velobessarabia Невероятный закат над озером Ялпуг. Источник: @velobessarabia

Озеро Ялпуг – Одесская область

Одесская область известна не только морским отдыхом. Здесь и украинская Венеция и одно из живописных парковых озер Украины. Имея площадь в 149 кв км, озеро обернуто пейзажной природой и заманчивыми предложениями для отдыха. Озеро считается наиболее пресноводным среди водохранилищ Украины.

На одном из берегов озера находится городок Болград. Здесь вы сможете добавить к отдыху достопримечательности и историческую архитектуру. Болград довольно большой городок, так что современных развлечений и возможностей хватает. В городе есть городской пляж, оборудованный зонтиками и кабинками для переодевания. Болградский винодельческий завод имеет множество вариантов дегустационных туров. Рыболовство и водные виды спорта также популярны на озере.

Отдых на озере

Для отдыха на озере Ялпуг вы можете остановиться в самом Болграде. Варианты жилья здесь от гостиниц и коттеджей до частных предложений апартаментов и комнат. Отель Инзов предлагает номера от 600 – 1 200 грн в сутки. Пляжный комплекс-кемпинг "Долга" в Котловине предлагает бюджетное размещение. Также посмотрите поселки на берегу озера: Виноградовка, Бархатное, Тополиное, Котловина, Владычень.

Зона отдыха на берегу озера Кунигунда, Украина. Источник: @svetlana_sokolovska768 Зона отдыха на берегу озера Кунигунда, Украина. Источник: @svetlana_sokolovska768

Озеро Кунигунда – Закарпатская область

Соленые озера Украины могут стать отличным заменителем морского отпуска. Завернутые в природу Карпат и кристально чистый воздух эти локации могут даже поконкурировать за лечебными свойствами с морем. Озеро Кунигунда обладает такими лечебными свойствами. которые улучшают работу суставов и хрящей. Принимайте ванны, делайте грязевые маски во все тело и восстанавливайте свой организм не отрываясь от отдыха.

Отдых на озере

Для остановки на озере вы можете выбрать один из многочисленных санаториев Солотвино. Учреждения сертифицированы, имеют разработанные лечебные программы и консультации специалистов. Или обратиться к предложениям частного сектора, которые достаточно разнообразны по цене и условиям. Отель с бассейном и рестораном может стоить 500 грн за номер, а простой номер в гостевом доме от 150 грн с человека. База отдыха Милена находится прямо на берегу озера, имеет украшенную территорию и разнообразные лечебные процедуры. Размещение в номерах Стандарт стартует от 200 грн /сутки, а номера Люкс от 950 грн/сутки. Комплекс отдыха Дачио имеет свои бассейны как с озерной, так и с обычной и соленой водой. Многие зоны релакс для детей и взрослых: джакузи, детская площадка, беседки, шезлонги, барбекю зоны и т.д. Трехместные номера в коттедже стартуют от 1000 грн за номер, а двухместные люксы от 800 грн за номер.

Откройте для себя Украину и ее красивые озера для отдыха и пейзажной терапии. Планируйте и отдыхайте, делая вклад в свою жизнь и украинский туризм. Хорошего путешествия.