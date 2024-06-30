Сколько стоит один месяц работы и как докупить необходимое количество пенсионного стажа

Граждане Украины, стремящиеся обеспечить себе пенсионное будущее, но не обладающие достаточным страховым стажем, имеют возможность приобрести необходимые годы в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Стоимость страхового стажа прямо пропорциональна размеру минимальной зарплаты в стране.

Стоимость пенсионного стажа в Украине

В Украине лица, достигшие 16 лет, включая проживающих за рубежом и желающих получать пенсию в Украине, могут докупить стаж. Это также касается лиц, приближающихся к пенсионному возрасту и нуждающихся в дополнительном стаже для пенсии, или имеющих низкий официальный доход и желающих увеличить свою будущую пенсию.

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Для зачисления одного полнолуния страхового стажа, необходимо уплатить минимальный страховой взнос, который с 1 апреля составляет 1 760 гривен. Он определяется по формуле: минимальная зарплата, умноженная на 22%. Следовательно, с увеличением минимальной зарплаты растет и сумма страхового взноса.

Как купить страховой стаж

Оплата добровольных взносов производится по своему усмотрению. Пенсионеры могут самостоятельно выбирать, как часто и сколько они хотят вносить. Взносы можно делать как на свой счет, так и в пользу другого лица.

Для приобретения страхового стажа не нужно посещать учреждения государства, достаточно заключить соглашение о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования с Пенсионным фондом Украины.

Напомним, ранее мы рассказывали, что пенсионеры могут лишиться выплат.

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