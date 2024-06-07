Сферы Дайсона: что это такое и как они связаны с инопланетянами

Астрономы обнаружили вокруг нескольких звезд структуры, которые могли быть созданы инопланетянами. Но действительно ли это так?

Недавно ученые обнаружили, что вокруг семи звезд могут существовать так называемые сферы Дайсона. Эти гипотетические мегаструктуры собирали бы энергию звезды, и их обнаружение могло стать свидетельством существования внеземного разума. Об этом пишет Science Alert.

Однако новая статья, опубликованная на arXiv, предлагает альтернативное объяснение: обнаруженные объекты могут быть не сферами Дайсон, а далекими галактиками, скрытыми пылью.

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Ученые провели анализ данных по прошлому исследованию и сравнили их с другими наблюдениями. Радиоисточники были обнаружены около трех из семи кандидатов в области Дайсона. Присутствие пыли могло исказить распределение инфракрасного излучения, что и привело к ошибочному выводу о наличии сфер.

Авторы статьи считают, что обнаруженные радиоисточники могут являться активными ядрами галактик со сверхсветовыми струями. Ученые не обнаружили соответствующих галактических радиоисточников около четырех из семи объектов.

Необходимы более подробные наблюдения, чтобы получить окончательный ответ. Пока нет доказательств существования сфер Дайсона, но и нельзя окончательно опровергнуть эту теорию.

Напомним, за пределами Млечного Пути впервые обнаружены массивные магнитные звезды.

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