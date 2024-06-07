Сфери Дайсона: що це таке та як вони пов‘язані з інопланетянами

Астрономи виявили навколо кількох зірок структури, які могли бути створені інопланетянами. Але чи дійсно це так?

Нещодавно вчені виявили, що навколо семи зірок можуть існувати так звані "сфери Дайсона". Ці гіпотетичні мегаструктури збирали б енергію зірки, і їхнє виявлення могло б стати свідченням існування позаземного розуму. Про це пише Science Alert.

Однак нова стаття, опублікована на arXiv, пропонує альтернативне пояснення: виявлені об'єкти можуть бути не сферами Дайсона, а далекими галактиками, прихованими пилом.

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Вчені провели аналіз даних з минулого дослідження та порівняли їх з іншими спостереженнями. Радіоджерела були виявлені біля трьох з семи кандидатів на сфери Дайсона. Присутність пилу могла спотворити розподіл інфрачервоного випромінювання, що й призвело до помилкового висновку про наявність сфер.

Автори статті вважають, що виявлені радіоджерела можуть бути активними ядрами галактик з надсвітловими струменями. Вчені не виявили відповідних галактичних радіоджерел біля чотирьох з семи об'єктів.

Необхідні більш детальні спостереження, щоб отримати остаточну відповідь. Наразі немає доказів існування сфер Дайсона, але й не можна остаточно спростувати цю теорію.

Нагадаємо, за межами Чумацького Шляху вперше виявлено масивні магнітні зірки.

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