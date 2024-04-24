Сенат США принял законопроект о помощи для Украины: что дальше

Сенат США вечером 23 апреля одобрил законопроект, который предусматривает финансовую поддержку Украины на сумму более 60 миллиардов долларов. За законодательное предложение проголосовали 79 сенаторов, еще 17 высказались против.

Эта информация была объявлена во время прямой трансляция заседания Сената. Законопроект также предусматривает финансирование для Израиля и Тайваня. Следующим шагом является подписание этого документа президентом США Джо Байденом.

Читайте также: Как быстро фронт почувствует помощь от США в Украине

В официальном сообщении из Вашингтона указано, что Байден намерен без проволочек утвердить законопроект, чтобы "начать отправку оружия и оборудования в Украину на этой неделе".

"Я хочу поблагодарить лидера Шумера, лидера Макконнелла и всех двухпартийных законодателей в Сенате, которые проголосовали за этот законопроект. Этот важный закон сделает нашу страну и мир более безопасными, поскольку мы поддерживаем наших друзей, которые защищаются от террористов, таких как ХАМАС, и тиранов, таких как Путин", – высказался лидер США.

Глава комитета по разведке Сената США сказал, что Америка может начать отправку Украине военной техники, в частности дальнобойных ракет ATACMS, до конца недели.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!