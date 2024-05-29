'Секретная' страна ЕС заказала сотни тысяч боеприпасов AHEAD в систему ПВО Skynex

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил большой заказ на 35-мм боеприпас AHEAD для системы противовоздушной обороны (ПВО) Skynex от неназванной европейской страны. Общая стоимость заказа составляет "несколько сотен миллионов евро", а Rheinmetall изготовит "несколько сотен тысяч" боеприпасов.

На сайте Rheinmetall сообщается, что европейская страна-заказчик заказала Rheinmetall поставку 35-мм боеприпасов AHEAD для системы ПВО Skynex. Общая стоимость заказа составляет около трех цифр в миллионах евро.

"Будет изготовлено шестизначное количество патронов. Система Skynex усиливает защиту вооруженных сил страны-заказчика от угроз с воздуха", – добавили в компании.

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Skynex – это артиллерийская система ПВО малой дальности, предназначенная для защиты от воздушных угроз, таких как беспилотные летательные аппараты (БПЛА), крылатые ракеты и вертолеты.

Система ПВО малой дальности Skynex. Источник: twitter.com/RheinmetallAG Система ПВО малой дальности Skynex. Источник: twitter.com/RheinmetallAG

Система ПВО малой дальности Skynex. Источник: twitter.com/RheinmetallAG Система ПВО малой дальности Skynex. Источник: twitter.com/RheinmetallAG

Система использует 35-мм боеприпасы AHEAD, которые детонируют в воздухе перед целью, образуя облако поражающее ее осколков. AHEAD эффективно противодействует БПЛА и другим воздушным целям, а также устойчив к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Эту систему ПВО называют "убийцей шахедов". Ранее компания Rheinmetall оценивала стоимость двух систем в 182 миллиона евро.

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