Саммит мира: США объявили выделение $1,5 млрд для Украины

В субботу, 15 июня, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках Саммита мира в Швейцарии вице-президент США Камала Гаррис объявила о выделении для энергетического сектора и гуманитарных нужд Украины более 1,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщает сайт Белого дома.

Финансовую помощь окажут через Агентство США по международному развитию (USAID) и Государственный департамент в поддержку народа Украины.

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"Поддержка включает продовольственную помощь, медицинские услуги, убежище, а также услуги водоснабжения, санитарии и гигиены для миллионов уязвимых украинцев внутри страны и в регионе", - заявила Гаррис.

Кроме того, Государственный департамент планирует выделить 300 миллионов долларов США на обеспечение жизненно необходимым оборудованием украинских пограничников и правоохранителей.

Напомним, мы уже стали известны список участников на Саммите мира.

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