Саміт миру: США оголосили виділення $1,5 млрд для України

В суботу, 15 червня, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у межах Саміту миру у Швейцарії віце-президент США Камала Гарріс оголосила про виділення для енергетичного сектору та гуманітарних потреб України понад 1,5 мільярдів доларів.

Про це повідомляє сайт Білого дому.

Фінансову допомогу нададуть через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Державний департамент на підтримку народу України.

Читайте також: Угода про безпеку між Україною та США викликала істерику в Росії

"Підтримка включає продовольчу допомогу, медичні послуги, притулок, а також послуги з водопостачання, санітарії та гігієни для мільйонів вразливих українців всередині країни та в регіоні", - заявила Гарріс.

Крім того, Державний департамент планує виділити 300 мільйонів доларів США на забезпечення життєво необхідним обладнанням українських прикордонників та правоохоронців

Нагадаємо, ми вже став відомий список учасників на Саміті миру.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!