Самая актуальная стрижка лета 2024: придаст объем и скорректирует овал лица

Выбор подходящей прически может стать ключом к решению нескольких задач одновременно: она может обновить ваш образ, придать волосам объем и здоровье, а также подчеркнуть вашу естественную красоту.

Эксперты по стилю советуют женщинам этим летом выбрать стрижку, которая не только обновит их образ, но и поможет скрыть признаки старения кожи и выгодно скорректирует форму лица. В летнем сезоне 2024 года особенно популярны многослойные стрижки для коротких волос. Этот вариант прически станет отличным решением для тех, кто стремится изменить свой внешний вид и выглядеть моложе на 10-15 лет, пишет ТСН.

Какая стрижка будет самой актуальной летом 2024 года для женщин за сорок

Стрижка ''бикси''. Источник: pixabay.com Стрижка ''бикси''. Источник: pixabay.com

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Бикси станет отличным решением для дам, которые стремятся кардинально изменить свой стиль. Эта стрижка представляет собой сочетание элементов классического боб-каре и пикси, что гарантирует эффектный вид. Она сохраняет характерную для боб-каре длину, но вносит разнообразие и текстурность за счет слоистости, как у пикси. Бикси идеально подойдет зрелым женщинам, желающим освежить свой имидж, замаскировать признаки старения кожи и визуально уменьшить объем в нижней части лица.

Одним из ключевых преимуществ стрижки является ее непринужденность и естественность. Техника градуировки прядей добавляет волосам объем, делая локоны более живыми. Это придает образу легкости и игривости, что особенно ценится женщинами в возрасте.

Стрижка ''бикси''. Источник: Freepik Стрижка ''бикси''. Источник: Freepik

Бикси не требует сложной укладки. Просто вымойте и высушите волосы, и они примут нужную форму благодаря текстуре. Чтобы придать локонам объем, просто нужно немного помять их руками, и вы получите великолепную прическу без лишних усилий.

Напомним, ранее мы писали о 4 стрижках, которые до сих пор остаются актуальными и подходят всем.

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