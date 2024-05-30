Найактуальніша стрижка літа 2024: надасть об’єму та скоригує овал обличчя

Вибір відповідної зачіски може стати ключем до вирішення декількох завдань одночасно: вона може оновити ваш образ, надати волоссю об’єм та здоров’я, а також підкреслити вашу природну красу.

Експерти зі стилю радять жінкам цього літа вибрати стрижку, яка не лише оновить їхній образ, але й допоможе приховати ознаки старіння шкіри та вигідно скоригує форму обличчя. У літньому сезоні 2024 року особливо популярними є багатошарові стрижки для короткого волосся. Цей варіант зачіски стане чудовим рішенням для тих, хто прагне змінити свій зовнішній вигляд і виглядати молодше на 10-15 років, пише ТСН.

Яка стрижка буде найактуальнішою влітку 2024 для жінок за сорок

Стрижка ''біксі''. Джерело: pixabay.com

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Біксі стане чудовим рішенням для дам, які прагнуть кардинально змінити свій стиль. Ця стрижка є поєднанням елементів класичного боб-каре та піксі, що гарантує ефектний вигляд. Вона зберігає характерну для боб-каре довжину, але вносить різноманітність та текстурність за рахунок шаруватості, як у піксі. Біксі ідеально підійде зрілим жінкам, бажаючим освіжити свій імідж, замаскувати ознаки старіння шкіри та візуально зменшити об’єм у нижній частині обличчя.

Однією з ключових переваг стрижки є її невимушеність та природність. Техніка градуювання пасом додає волоссю об’єм, роблячи локони більш живими. Це надає образу легкості та ігривості, що особливо цінується жінками у віці.

Стрижка ''біксі''. Джерело: Freepik

Біксі не вимагає складного укладання. Просто вимийте та висушіть волосся, і воно прийме потрібну форму завдяки текстурі. Щоб додати локонам об’єму, просто потрібно трохи пом’яти їх руками, і ви отримаєте чудову зачіску без зайвих зусиль.

Нагадаємо, раніше ми писали про 4 стрижки, які досі залишаються актуальними та підходять усім.

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