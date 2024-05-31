С первым днем лета: лучшие поздравления в прозе и картинках

В субботу, 1 июня, наступит долгожданное лето – пора активного отдыха и вечерних прогулок с родными и знакомыми. Это время года, которое обожают как взрослые, так и дети.

Предлагаем поздравить ваших близких с наступлением лета яркими картинками и приятными пожеланиями.

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Приветствие с первым днем лета в прозе

С первым днем лета! Пусть оно будет полон тепла, солнца, радости и незабываемых впечатлений!

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Поздравляю с началом лета! Желаю вам множества ярких дней, веселых приключений и отличного настроения!

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Пусть это лето подарит вам заряд позитива, новые силы и исполнение всех ваших мечтаний!

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Желаю вам солнечного лета, теплого моря, прохладного мороженого и искренних улыбок!

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Пусть каждый день этим летом будет полон счастья, любви и незабываемых моментов!

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Поздравляю с первым днем лета! Желаю вам отдохнуть по полной, зарядиться энергией и вернуться к работе с новыми силами!

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Пусть это лето станет для вас временем новых открытий, увлекательных путешествий и приятных знакомств!

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Желаю вам чудесного лета, полного тепла, света и искренних эмоций!

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Пусть каждый день этим летом будет для вас как маленькая сказка, полная чудес и волшебств!

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Поздравляю с первым днем лета! Желаю вам счастья, здоровья, мира и благополучия!

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Картинки с первым днем лета:

Картинки поздравления с наступлением лета. Источник: Коллаж pexels.com и uaportal.com Картинки поздравления с наступлением лета. Источник: Коллаж pexels.com и uaportal.com

Картинки поздравления с наступлением лета. Источник: Коллаж pexels.com и uaportal.com Картинки поздравления с наступлением лета. Источник: Коллаж pexels.com и uaportal.com

Картинки поздравления с наступлением лета. Источник: Коллаж pexels.com и uaportal.com Картинки поздравления с наступлением лета. Источник: Коллаж pexels.com и uaportal.com

Картинки поздравления с наступлением лета. Источник: Коллаж pexels.com и uaportal.com Картинки поздравления с наступлением лета. Источник: Коллаж pexels.com и uaportal.com

Картинки поздравления с наступлением лета. Источник: Коллаж pexels.com и uaportal.com Картинки поздравления с наступлением лета. Источник: Коллаж pexels.com и uaportal.com

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