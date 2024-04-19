россия нанесла ракетный удар по Днепру: известно о попадании в пятиэтажку, есть погибшие и пострадавшие
В пятницу утром, 19 апреля, во время масштабной воздушной тревоги, которая была объявлена из-за запуска ракет стратегической авиацией россиян, в Днепре прозвучали громкие взрывы.
Об этом сообщило Сусрільне в Telegram.
В 04:27 Воздушные силы Вооруженных Сил Украины в Telegram опубликовали сообщение с предупреждением о ракетной опасности для восточных областей. В 04:56 и 05:03 из их публикаций стало известно о ракетах в направлении Днепра. В 05:11 Суспільне сообщило, что в городе прогремел взрыв. В 05:14 и 05:20 в Днепре снова были слышны звуки взрывов. Впоследствии глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак написал, что Днепр – под ракетным обстрелом.
"Наши защитники неба работают. Находитесь в безопасных местах до конца воздушной тревоги", – отметил он.
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Позже, в 6:24, по данным Лысака, в результате российской атаки в Днепре возник пожар в пятиэтажном доме, он частично разрушен. Под завалами могут быть люди. Тогда отмечалось, что известно о шести пострадавших.
В 7:39 глава ОГА обнародовал обновленную информацию. В частности, он сообщил, что кроме жилого дома, в городе повреждены два инфраструктурных объекта. Кроме того, есть данные о двух погибших и 15 раненых.
Также говорится о таких последствиях после удара:
- Только за утро рф запустила по области девять ракет, еще две ночью. Есть попадания, часть целей сбили силы ПВО.
- В Павлограде повреждено одно из предприятий.
- В Синельниково есть погибшие и пострадавшие. Среди раненых дети. Один – тяжелый. Частично разрушены 4 частных дома, еще 8 – повреждены.
Позже пресс-служба Укрзализницы сообщила, что враг совершил целенаправленный массированный обстрел гражданских инфраструктурных объектов Укрзализницы в Днепре и области. Есть раненые среди железнодорожников, им оказывается медицинская помощь.
Работа вокзала станции Днепр приостановлена. Поезда дальнего следования и пригородные пока не курсируют до станции Днепр: временно конечными остановками являются Нижнеднепровск и Горяиново. Задерживаются на прибытие в Днепр следующие поезда, высадка для них будет проходить на станции Горяиново:
- №38 Киев - Запорожье,
- №80 Львов - Днепр,
- №120 Киев - Запорожье.
Напомним, ранее в понедельник, 8 апреля, россия атаковала Украину 24 Шахедами и ракетой X-59. Были зафиксированы попадания в Одессе и в Житомирской области.
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