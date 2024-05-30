РФ совершила комбинированную атаку по Украине, под ударом были Староконстантинов и Харьков

В ночь на четверг, 30 мая, россияне провели массированную атаку по Украине, запустив Шахеды и ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Работу ПВО слышали в Днепре, в Хмельницкой области в районе Староконстантинова, в Харькове и области есть попадания.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины ВСУ в Telegram.

Сначала в воздушное пространство Украины вошли несколько групп Шахедов, а к 3:00 в России был осуществлен пуск крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков.

После маневрирования большая часть этих ракет прибыла в район города Староконстантинов Хмельницкой области, где после 4.30 их сбивали украинские военные.

В Харькове, по информации мэра Игоря Терехова, произошел обстрел баллистическими ракетами, перебит газопровод, пострадали окрестные дома, травмы получили четыре человека

В Малой Даниловке россияне попали в здание фермы, возник пожар, сообщил глава ОВА Синегубов. В общей сложности по Харькову и области Россия выпустила восемь ракет с территории Белгорода, отметил он.

По последней информации Терехова, в Харькове в результате ночного прилета известно о четырех пострадавших.

В 5:15 Воздушные силы ВСУ объявили об отбое опасности.

По данным ПСУ, в результате противовоздушного боя сбиты 7 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 32 ударных БпЛА "Shahed-131/136" в пределах Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Киевской и Винницкой областей.

Напомним, ранее россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Харьковской области авиабомбами и "Искандерами".

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