Разгадан парадокс чернобыльских диких кабанов: остаются радиоактивными почти 40 лет

Ученые разгадали парадокс, почему дикие кабаны из Чернобыльской зоны отчуждения все еще удивительно радиоактивны, хотя уровень загрязнения оленей в этой местности уменьшился, как и ожидалось.

Исследование, проведенное группой ученых из Венского и Ганноверского университета Лейбница, показало, что кабаны получают облучение не только от аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, но и от испытаний атомной бомбы 1960-х годов. Исследование было опубликовано в прошлом году в журнале Environmental Science & Technology.

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Почему кабаны, а не олени?

Это связано с рационом кабанов. Они едят оленьи трюфели, грибы, растущие глубоко под землей. Этот грунтовый слой медленно загрязняется радиоактивным цезием-137, выброшенным во время аварии на ЧАЭС.

Олени же, с другой стороны, едят траву и другие загрязняющиеся растения быстрее. Потому уровень радиации в оленях с годами снижается.

Кроме того, оленьи трюфели также содержат цезий-135, изотоп с более длительным периодом полураспада, который был выброшен во время испытаний ядерного оружия. Этот изотоп раньше не учитывался, ведь его тяжело обнаружить.

Ученые подчеркнули, что мясо диких кабанов из Чернобыльской зоны все еще опасно для употребления из-за высокого уровня радиации.

Непропорционально высокое содержание 137 Cs объясняет постоянное радиоактивное загрязнение баварских кабанов. Источник: Felix Stäger, Dorian Zok, Anna-Katharina Schiller, Bin Feng, and Georg/Steinhauser Environmental Science & Technology Непропорционально высокое содержание 137 Cs объясняет постоянное радиоактивное загрязнение баварских кабанов. Источник: Felix Stäger, Dorian Zok, Anna-Katharina Schiller, Bin Feng, and Georg/Steinhauser Environmental Science & Technology

Это исследование указывает, как сложные экосистемы могут реагировать на радиационное загрязнение. Она также подчеркивает важность точных измерений в научных исследованиях.

Напомним, учёные выяснили, что в Чернобыле мутировали собаки.

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