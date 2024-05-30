Розгадано парадокс чорнобильських диких кабанів: залишаються радіоактивними майже 40 років

Науковці розгадали парадокс, чому дикі кабани з Чорнобильської зони відчуження все ще напрочуд радіоактивні, хоча рівень забруднення оленів у цій місцевості зменшився, як і очікувалося.

Дослідження, проведене групою вчених з Віденського університету та Ганноверського університету Лейбніца, показало, що кабани отримують опромінення не лише від аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році, але й від випробувань атомної бомби 1960-х років. Дослідження було опубліковано минулого року в журналі Environmental Science & Technology.

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Чому кабани, а не олені?

Це пов'язано з раціоном кабанів. Вони їдять оленячі трюфелі, гриби, які ростуть глибоко під землею. Цей ґрунтовий шар повільно забруднюється радіоактивним цезієм-137, викинутим під час аварії на ЧАЕС.

Олені ж, з іншого боку, їдять траву та інші рослини, які забруднюються швидше. Тому рівень радіації в оленях з роками знижується.

Крім того, оленячі трюфелі також містять цезій-135, ізотоп з довшим періодом напіврозпаду, який був викинутий під час випробувань ядерної зброї. Цей ізотоп раніше не враховувався, адже його важко виявити.

Науковці наголосили, що м'ясо диких кабанів з Чорнобильської зони все ще небезпечне для вживання через високий рівень радіації.

Непропорційно високий вміст 137 Cs пояснює постійне радіоактивне забруднення баварських кабанів. Джерело: Felix Stäger, Dorian Zok, Anna-Katharina Schiller, Bin Feng, and Georg/Steinhauser Environmental Science & Technology

Це дослідження показує, як складні екосистеми можуть реагувати на радіаційне забруднення. Воно також підкреслює важливість точних вимірювань у наукових дослідженнях.

Нагадаємо, науковці з'ясували, що у Чорнобилі мутували собаки.

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