Ракеты для ПВО и боеприпасы: что попало в пакет помощи от США на $225 млн

Президент США Джо Байден Во Франции объявил о новом пакете помощи для Украины на 225 миллионов долларов. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским.

В пакет помощи, в частности, войдут БТРы, гаубицы и ракеты для ПВО. Полный список был опубликован на сайте Пентагона.

В пакете есть ракеты для ЗРК Hawk, зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS), 155-мм гаубицы и артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.

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Кроме этого США предоставят:

81-мм минометные системы;

бронетранспортеры M113;

прицепы для перевозки тяжелой техники;

прибрежные и речные патрульные катера;

ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;

взрывные боеприпасы;

приборы ночного видения;

запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Как сообщила CNN, во время объявления нового пакета помощи Украине Байден извинился перед Зеленским за задержку принятия соответствующего законопроекта.

"Я извиняюсь за те недели, когда мы не знали, что будет принято, с точки зрения финансирования, потому что у нас были проблемы с принятием законопроекта, в котором были деньги от некоторых из наших очень консервативных членов, которые его задерживали, но мы это сделали ", – отметил президент США.

Напомним, 24 апреля Сенат США принял законопроект по помощи Украине. Стоимость этого пакета составляет 60 миллиардов долларов.

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