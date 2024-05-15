Путин хочет мирных переговоров с Украиной и назвал свои условия

Российский диктатор Владимир путин заверил, что не прочь начать мирные переговоры с украинской стороной. Однако он потребовал, чтобы эти переговоры велись, учитывая интересы Кремля.

На сайте Кремля опубликовано интервью, которое диктатор дал китайскому информационному агентству Синьхуа. В нем приводится цитата путина:

"Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине, но это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран, в том числе и наши интересы. Вместе с серьезным разговором о глобальной стабильности, о гарантиях безопасности и для противоборствующей стороны, и, конечно, для россии. Причем, это должны быть надежные гарантии".

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Глава Кремля убеждает, что россия всегда "готова к переговорам", что она даже вела их и якобы в Стамбуле весной 2022 года достигла определенных договоренностей, в частности, тогда российская армия в рамках этих договоренностей "добровольно" отошла из покупаемых населенных пунктов Киевщины.

При этом диктатор обвинил Украину и ее западных партнеров в нежелании вести диалог с рф. "Они не готовы к равноправному, честному и открытому диалогу, основывающемуся на взаимном уважении и учете интересов друг друга... Западные элиты настойчиво пытаются "наказать" россию, изолировать и ослабить ее, поставляют киевским властям деньги и оружие. Ввели против нашей страны около 16 тысяч односторонних нелегитимных санкций. Угрожают расчленить нашу страну. Незаконно пытаются присвоить наши зарубежные активы. Закрывают глаза на возрождение нацизма, на проведение Украины на нашей территории террористических актов", — заявил он.

Напомним, ранее президент Зеленский объяснил, почему переговоры с российским диктатором считают невозможными.

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