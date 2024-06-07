"Природний" или "природній": как не ошибиться в украинском языке
В украинском языке часто возникают сомнения в употреблении определенных слов, ведь речь постоянно развивается и обогащается.
Сегодня речь идет о прилагательном "природний" и его производном наречии "природньо". Интернет изобилует примерами употребления этих слов, но всегда ли они верны, объяснили в канале Correctarium.
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Согласно современным нормам украинского литературного языка, правильным является употребление форм "природний" (твердо) и "природно".
Вот несколько примеров правильного употребления:
- природний газ
- природний добір
- природний блиск
- поводитися природно
Важно отметить, что форма "природній" также возможна, но только в дательном или местном падеже женского рода единственного числа.
К примеру:
- на природній основі
- у природній зоні
Итак, употребляя слова "природний" и "природньо", помните об этих простых правилах:
- "природний" (твердо) - во всех падежах, кроме дающего и местного женского рода единственного
- "природній" (мягко) - только в дательном и местном женском роде единственного числа
- "природно" – всегда твердо.
Следуя этим правилам, вы будете говорить и писать на украинском языке правильно и элегантно.
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