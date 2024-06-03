Придется работать до последнего: украинцев предупредили, что пенсий на всех не хватит

Из-за сложной демографической ситуации в Украине государство не сможет обеспечивать граждан высокими пенсиями в будущем.

Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире телеканала "Эспрессо".

По ее словам, действующая в Украине солидарная пенсионная система будет и дальше гарантировать выплаты, но их размер будет значительно меньше, чем ожидают многие люди.

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"Солидарные пенсии будут, это гарантия от государства. Но солидарные пенсии обычно в европейских странах – это минимальная гарантия, а если человек хочет себе высокую пенсию, то он накапливается во время жизни", – отметила Марчак.

Она подчеркнула, что в некоторых странах, например в США, солидарных пенсий вообще не существует, и люди вынуждены самостоятельно заботиться о своем будущем на старости.

"В Украине мы должны построить три элемента пенсионной системы: солидарные пенсии уже есть... Кроме того, нам нужно начинать работу над введением общеобязательной накопительной пенсионной системы, потому что демографическая ситуация у нас уже сейчас очень критическая. У нас сегодня один налогоплательщик обеспечивает пенсию для одного пенсионера. В дальнейшем ситуация, скорее всего, будет ухудшаться", – пояснила чиновница.

Ввиду этого Марчак призвала украинцев уже сейчас начать откладывать дополнительные средства на пенсию, а также готовиться к тому, что им придется работать дольше, чем предыдущим поколениям.

"Поэтому первое - осуществлять накопление для себя, даже пока нет еще накопительной обязательной системы, накапливать на свой собственный счет", — посоветовала заместитель министра.

"Второе – мы должны быть страной активного долголетия. То есть мы должны быть заинтересованы и должны быть способны работать так долго, как мы сможем. Общий пенсионный возраст в Украине сегодня колеблется от 60 лет до 65. Часто мы имеем ситуацию, когда люди досрочно выходят на пенсию. Но, как общество, мы должны готовиться к тому, что каждый из нас зарабатывает себе на жизнь, активен экономически, социально, так долго, как может, и выходит на пенсию уже действительно тогда, когда физически не может себя обеспечивать", – добавила она.

Напомним, мы уже писали, на какие пенсионные выплаты и льготы могут рассчитывать лица со статусом участника боевых действий.

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