Пожар в Киеве: сгорело 30 автомобилей, автобус и десяток мотоциклов (фото, видео)

27 мая в Киеве на парковке произошел масштабный пожар. В результате инцидента сгорело 30 автомобилей, около десятка мотоциклов и автобус.

Столичное управление ГСЧС Украины сообщило, что пожар произошел на парковочной площадке, расположенной на улице Канальной.

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"27 мая в 14:05 к спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Канальной. Произошло возгорание автомобилей на парковке. На момент прибытия пожарных, пожар быстро распространялся на рядом расположенные автомобили", - сообщили в ГСЧС Киева.

Пожар на парковке в Киеве. Источник: facebook.com/DSNSKyiv Пожар на парковке в Киеве. Источник: facebook.com/DSNSKyiv

Пожар на парковке в Киеве. Источник: facebook.com/DSNSKyiv Пожар на парковке в Киеве. Источник: facebook.com/DSNSKyiv

Пожар на парковке в Киеве. Источник: facebook.com/DSNSKyiv Пожар на парковке в Киеве. Источник: facebook.com/DSNSKyiv

Пожар на парковке в Киеве. Источник: facebook.com/DSNSKyiv Пожар на парковке в Киеве. Источник: facebook.com/DSNSKyiv

Пожар на парковке в Киеве. Источник: facebook.com/DSNSKyiv Пожар на парковке в Киеве. Источник: facebook.com/DSNSKyiv

Пожар на парковке в Киеве. Источник: facebook.com/DSNSKyiv Пожар на парковке в Киеве. Источник: facebook.com/DSNSKyiv

Пожар на парковке в Киеве. Источник: facebook.com/DSNSKyiv Пожар на парковке в Киеве. Источник: facebook.com/DSNSKyiv

Пожар на парковке в Киеве. Источник: facebook.com/DSNSKyiv Пожар на парковке в Киеве. Источник: facebook.com/DSNSKyiv

Пожар удалось потушить через час. Этим занимались 26 спасателей, привлекших 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Предварительно, по данным ГСЧС, в результате пожара полностью сгорели около 30 автомобилей, автобус и около 10 мотоциклов.

"Принадлежность территории устанавливается. Жертв и пострадавших нет. Причины пожара будут устанавливаться правоохранителями", – добавили спасатели.

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