Повыкуривали из лесополос: бойцы батальона К-2 уничтожали оккупантов в их засадах (видео)

Бойцы батальона К2 54 отдельной механизированной бригады во время активной фазы боев в полосе ответственности уничтожили значительное количество оккупационных войск. Ряды врага проредили из дронов точными сбросами.

Уничтожение оккупантов потравило на камеру БПЛА. Этим видео поделились бойцы бригады в своем Телеграм-канале.

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Когда начались сбросы с дронов, российские боевики начали прятаться в лесополосах и хаотично бегать по полю, однако операторы дронов находили оккупантов в их тайниках.

"Каждый россиянин должен понимать, что ему не может быть безопасно и спокойно на украинской земле. Кадры следующих дней после начала активной фазы боев в полосе ответственности Батальона К-2 являются подтверждением тому... Кадры демонстрируют ненависть к переступившему "братскому народу" наша граница с целью захвата. Мы отомстим стократ за каждого, кто защищал свою семью и родную землю до последнего дыхания", – прокомментировали в батальоне.

Напомним, на днях в Донецкой области подразделение Shadow авиабомбой GLSDB эффектно уничтожило здание, где скрывалось два десятка оккупантов.

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