Повлияет ли рост тарифа за свет на размер субсидии
Рост тарифов на коммунальные услуги вызвал у многих украинцев обеспокоенность увеличением расходов на жилищно-коммунальные услуги. Однако правительство заверило, что имеет достаточно ресурсов для поддержки граждан, нуждающихся в помощи. Об этом пишет 24 tv.ua
Будет ли увеличен размер субсидий?
Так, субсидии будут автоматически перечислены для уже получающих их семей с учетом роста тарифов. Это значит, что вам не нужно самостоятельно обращаться за перерасчетом.
Как я могу оформить субсидию?
Существует два способа оформить субсидию:
Офлайн: Вы можете обратиться в один из следующих органов:
- Управление социальной защиты населения по месту жительства;
- Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);
- Сервисный центр Пенсионного фонда.
Онлайн: Вы можете подать заявку на субсидию онлайн через:
- Портал электронных услуг государства "Действие";
- Сайт Пенсионного фонда Украины.
Какие документы мне нужны для оформления субсидии?
Для оформления субсидии вам понадобятся следующие документы:
- Паспорт или ID-карта заявителя;
- Идентификационный код заявителя;
- декларация о доходах и расходах всех членов домохозяйства за предыдущий год;
- Справка о составе семьи (при необходимости);
- Договор аренды жилья (если вы арендуете жилье).
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