Пострадали 16 детей: в Ужгороде оборвался трос веревочного аттракциона (фото)

В четверг, 20 мая, в Боздошском парке Ужгорода на одной из развлекательных локаций оборвался трос веревочного аттракциона. В результате инцидента пострадали 16 детей, упавших с 1,5-метровой высоты.

В полиции Закарпатской области сообщили, что в 15:51 получили сообщение о несчастном случае в одном из парков Ужгорода.

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"На место происшествия выехали сотрудники Главного управления полиции области и следственно-оперативная группа Ужгородского районного управления полиции", – говорится в сообщении

Боздошский парк, оборвался трос веревочного аттракциона. Источник: zk.npu.gov.ua Боздошский парк, оборвался трос веревочного аттракциона. Источник: zk.npu.gov.ua

Боздошский парк, оборвался трос веревочного аттракциона. Источник: zk.npu.gov.ua Боздошский парк, оборвался трос веревочного аттракциона. Источник: zk.npu.gov.ua

Боздошский парк, оборвался трос веревочного аттракциона. Источник: zk.npu.gov.ua Боздошский парк, оборвался трос веревочного аттракциона. Источник: zk.npu.gov.ua

Боздошский парк, оборвался трос веревочного аттракциона. Источник: zk.npu.gov.ua Боздошский парк, оборвался трос веревочного аттракциона. Источник: zk.npu.gov.ua

Боздошский парк, оборвался трос веревочного аттракциона. Источник: zk.npu.gov.ua Боздошский парк, оборвался трос веревочного аттракциона. Источник: zk.npu.gov.ua

Боздошский парк, оборвался трос веревочного аттракциона. Источник: zk.npu.gov.ua Боздошский парк, оборвался трос веревочного аттракциона. Источник: zk.npu.gov.ua

Боздошский парк, оборвался трос веревочного аттракциона. Источник: zk.npu.gov.ua Боздошский парк, оборвался трос веревочного аттракциона. Источник: zk.npu.gov.ua

Отмечается, что когда группа детей проходила маршрут по веревочному парку, на локации оборвался трос. В результате с высоты ориентировочно 1,5 м дети упали на землю.

"Пока известно о 16 травмированных. По предварительному осмотру медиков несовершеннолетние потерпевшие получили телесные повреждения, которые не несут угрозы их жизни", — добавили в полиции.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

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