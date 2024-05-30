Постраждали 16 дітей: в Ужгороді обірвався трос мотузкового атракціону (фото)

У четвер, 20 травня, в Боздоському парку Ужгорода на одній з розважальних локацій обірвався трос мотузкового атракціону. Унаслідок інциденту постраждали 16 дітей, що впали з 1,5-метрової висоти.

У поліції Закарпатської області повідомили, що о 15:51 отримали повідомлення про нещасний випадок у одному з парків Ужгорода.

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"На місце події виїхали співробітники Головного управління поліції області та слідчо-оперативна група Ужгородського районного управління поліції", – йдеться у повідомленні

Боздоський парк, обірвався трос мотузкового атракціону. Джерело: zk.npu.gov.ua

Боздоський парк, обірвався трос мотузкового атракціону. Джерело: zk.npu.gov.ua

Боздоський парк, обірвався трос мотузкового атракціону. Джерело: zk.npu.gov.ua

Боздоський парк, обірвався трос мотузкового атракціону. Джерело: zk.npu.gov.ua

Боздоський парк, обірвався трос мотузкового атракціону. Джерело: zk.npu.gov.ua

Боздоський парк, обірвався трос мотузкового атракціону. Джерело: zk.npu.gov.ua

Боздоський парк, обірвався трос мотузкового атракціону. Джерело: zk.npu.gov.ua

Зазначається, що коли група дітей проходила маршрут мотузковим парком, на локації обірвався трос. Внаслідок цього з висоти орієнтовно 1,5 м діти впали на землю.

"Наразі відомо про 16 травмованих. За попереднім оглядом медиків неповнолітні потерпілі отримали тілесні ушкодження, що не несуть загрозу їх життю", – додали у поліції.

Нині тривають слідчі дії.

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