После взрывов на россии загорелся НПЗ "Лукойл-Ухтанефтепереработка" в республике Коми, есть жертвы (фото)
В российской республике Коми в городе Ухта произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе "ЛУКойл-Ухтанефтепереработка". Загорелся один из резервуаров на заводе.
По данным местного МЧС, пожар произошел в резервуарном парке НПЗ, в резервуаре РВС-10000, который находится в 4 километрах от города Ухта.
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"Сейчас на месте работают 74 сотрудника МЧС России и 22 единицы техники. По неподтвержденной информации, двое погибших", — говорится в сообщении местных СМИ.
Отмечается, что перед пожаром на НПЗ был слышен звук взрыва. Позже был замечен дым.
Напомним, 12 мая 2024 года беспилотники атаковали НПЗ в Волгоградской области.
9 мая 2024 года беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие "Салаватнефтеоргсинтез" в Башкортостане. Также 9 мая дроны подожгли нефтебазу ООО "Темп" на Кубани.
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