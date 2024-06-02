После взрывов на россии загорелся НПЗ 'Лукойл-Ухтанефтепереработка' в республике Коми, есть жертвы (фото)

В российской республике Коми в городе Ухта произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе "ЛУКойл-Ухтанефтепереработка". Загорелся один из резервуаров на заводе.

По данным местного МЧС, пожар произошел в резервуарном парке НПЗ, в резервуаре РВС-10000, который находится в 4 километрах от города Ухта.

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Пожар на НПЗ в Коми. Источник: t.me/nexta_live Пожар на НПЗ в Коми. Источник: t.me/nexta_live

Пожар на НПЗ в Коми. Источник: t.me/mchsKomi Пожар на НПЗ в Коми. Источник: t.me/mchsKomi

"Сейчас на месте работают 74 сотрудника МЧС России и 22 единицы техники. По неподтвержденной информации, двое погибших", — говорится в сообщении местных СМИ.

Отмечается, что перед пожаром на НПЗ был слышен звук взрыва. Позже был замечен дым.

Напомним, 12 мая 2024 года беспилотники атаковали НПЗ в Волгоградской области.

9 мая 2024 года беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие "Салаватнефтеоргсинтез" в Башкортостане. Также 9 мая дроны подожгли нефтебазу ООО "Темп" на Кубани.

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