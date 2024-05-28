Портят весь макияж: топ основных ошибок в использовании помады

Ваши губы – это важная часть вашего лица, и они заслуживают того, чтобы о них заботились. Увлажнение, использование масок и пилинг – это поможет вашим губам оставаться здоровыми и красивыми. Об этом пишет Радиотрек.

Пренебрежение увлажнением

Помните, что губы, как и кожа лица, нуждаются в регулярном увлажнении. Используйте бальзамы, увлажняющие помады или вазелин, чтобы ваши губы были мягкими и гладкими.

Чрезмерное использование вазелина

Хотя вазелин может помочь увлажнить губы в экстренных случаях, его не рекомендуется использовать постоянно. Слишком частое использование вазелина может привести к обратному эффекту и высушить ваши губы.

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Нанесение слишком плотного слоя помады

Слишком толстый слой помады не только выглядит неаккуратно, но и может оставлять следы на зубах и других предметах.

Неправильный выбор цвета

Цвет помады может оказывать значительное влияние на то, как выглядят ваши губы. Если у вас маленькие губы, избегайте темных цветов и матовых текстур, которые могут зрительно их уменьшить.

Отсутствие четкого контура

Карандаш для губ – это ваш лучший друг в борьбе с растеканием помады. Он не только делает макияж губ более стойким, но и визуально подчеркивает контур губ.

Бонус: использование базы под макияж

База под помаду – это отличный способ сделать ваш макияж губ более устойчивым и предотвратить растекание помады. Вы можете использовать специальную базу, сухие румяна, минеральную пудру или даже немного помады, нанесенную в несколько слоев.

Напомним, мы уже писали, какой помадой не следует пользоваться после 35.

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