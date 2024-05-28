Псують весь макіяж: топ основних помилок у використанні помади

Ваші губи – це важлива частина вашого обличчя, і вони заслуговують на те, щоб про них дбали. Зволоження, використання масок та пілінг – все це допоможе вашим губам залишатися здоровими та красивими. Про це пише Радіотрек.

Нехтування зволоженням

Пам'ятайте, що губи, як і шкіра обличчя, потребують регулярного зволоження. Використовуйте бальзами, зволожуючі помади або вазелін, щоб ваші губи були м'якими та гладкими.

Надмірне використання вазеліну

Хоча вазелін може допомогти зволожити губи в екстрених випадках, його не рекомендується використовувати постійно. Занадто часте використання вазеліну може призвести до зворотного ефекту і висушити ваші губи.

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Нанесення занадто щільного шару помади

Занадто товстий шар помади не лише виглядає неохайно, але й може залишати сліди на зубах та інших предметах.

Неправильний вибір кольору

Колір помади може значно впливати на те, як виглядають ваші губи. Якщо у вас маленькі губи, уникайте темних кольорів та матових текстур, які можуть візуально їх зменшити.

Відсутність чіткого контуру

Олівець для губ – це ваш кращий друг у боротьбі з розтіканням помади. Він не лише робить макіяж губ більш стійким, але й візуально підкреслює контур губ.

Бонус: використання бази під макіяж

База під помаду – це чудовий спосіб зробити ваш макіяж губ більш стійким та запобігти розтіканню помади. Ви можете використовувати спеціальну базу, сухі рум'яна, мінеральну пудру або навіть трохи помади, нанесену в кілька шарів.

Нагадаємо, ми вже писали, якою помадою не варто користуватись після 35.

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