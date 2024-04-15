Полномочия ТЦК, денежное поощрение и повторные ВЛК: в Минобороны прокомментировали ключевые задачи нового закона о мобилизации

Верховная Рада Украины приняла в целом проект правительственного закона о мобилизации №10449. Решение поддержали 283 народных депутата.

Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона прокомментировал документ и рассказал о его ключевых задачах. В частности, он отметил механизмы улучшения мобилизации.

"Прежде всего, речь идет об учете военнообязанных. Государство должно знать, кто забронирован, кто может быть мобилизован, кто имеет отсрочку и т.д. Также там четко прописаны права и механизмы работы ТЦК и СП. Ведь это становилось поводом для спекуляций, в том числе и во время российских ИПСО. Сейчас это все прописано и нормировано", – сказал Лазуткин.

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Он добавил, что в обновленном законе предусмотрен ряд новых поощрений для людей, которые станут в ряды Сил обороны Украины.

"Это те же 150 тысяч гривен на приобретение автомобиля, 50% от первого взноса, если человек хочет приобрести жилье в кредит, 100 тысяч гривен после первого года службы. Кроме того, военные, выводимые из распоряжения командира воинской части из-за длительного лечения, они будут постоянно получать нормальную зарплату, которая позволит им жить и лечиться", – пояснил спикер Минобороны.

Лазуткин также прокомментировал введение повторного ВЛК для людей, после 24 февраля получивших 2 или 3 группу инвалидности.

"Были достаточно вопиющие случаи в том числе и с получением инвалидности. По итогам этого процесса можно будет говорить о коррупционной составляющей, если не подтвердится инвалидность у этих групп и их будет много, то соответствующим органам нужно будет обратить внимание. В том, что там большой мобилизационный потенциал, об этом говорить не приходится. Определенный процент можно будет привлечь в Силы обороны, но в первую очередь нужно привлекать тех, кто готов воевать за свое государство", – отметил он.

Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации. Ко второму чтению законопроекта №10449 об усилении мобилизации нардепы подали более 4000 поправок.

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