Поглощает количество газа и пыли, равное массе Солнца: ученые обнаружили новую сверхмассивную черную дыру

Астрономы наткнулись на монстра среди черных дыр - великана, который ежедневно "съедает" эквивалент одной солнечной массы. Этот ненасытный поглотитель материи, расположенный в центре квазара J0529-4351, обладает массой, в 17 миллиардов раз превышающей массу Солнца, и растет с невероятной скоростью, близкой к границе Эддингтона.

По словам учёных, J0529-4351 поглощает материю со скоростью около 370 солнечных масс в год. Это почти максимальная скорость, с которой черная дыра может "питаться", не теряя поглощаемого вещества под действием собственного излучения. Об этом пишет Science Alert.

"Если скорость поглощения материи будет и дальше расти, черная дыра начнет сиять так ярко, что давление излучения будет выталкивать вещество, не давая ему упасть", - объясняют астрономы.

Обнаружение J0529-4351 бросает вызов современным представлениям о формировании сверхмассивных черных дыр. Ее возраст - всего около 1,5 миллиарда лет, что делает ее одной из самых молодых и самых массивных черных дыр, когда-либо обнаруженных. Это свидетельствует о том, что процесс формирования таких монстров может быть гораздо быстрее, чем считалось ранее.

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"Исследование J0529-4351 может помочь нам лучше понять, как образуются и растут сверхмассивные черные дыры", - отмечают ученые.

Квазар, в котором находится J0529-4351, расположен в 13 миллиардах световых лет от Земли и является одним из самых ярких объектов во Вселенной. Его свечение питается колоссальной энергией, выделяющейся в процессе падения материи на черную дыру.

Открытие J0529-4351 бросает новый свет на эволюцию черных дыр и ранней Вселенной. Это свидетельствует о том, что эти величественные объекты могли формироваться и расти гораздо быстрее, чем считалось ранее, и играли значительную роль в эволюции галактик.

Напомним, ученые открыли планету, которая может быть пригодна для жизни.

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