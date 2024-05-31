По Земле ударила шестибалльная магнитная буря: как пережить

В пятницу, 31 мая, геомагнитное поле Земли находится в излишне активном состоянии. Началась магнитная буря красного уровня опасности, сила которой достигла 6 баллов.

По данным сервиса Meteoagent, шестибалльная магнитная буря держится двое суток подряд. Удары прекратятся 2 июня и до 8 числа новых штормов не прогнозируется. 9 июня начнется новый период геомагнитных штормов.

Магнитные бури: календарь

Когда магнитные бури в июне. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms Когда магнитные бури в июне. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Читайте также: Есть ли связь между магнитными бурями и плохим самочувствием: врач дал ответ

Во время магнитных бурь важно поддерживать организм и помогать ему адаптироваться к изменениям в окружающей среде. Вот несколько советов по поводу того, что пить и как снизить давление во время магнитных бурь:

Что пить во время магнитных бурь:

Вода: потребление достаточного количества воды помогает сохранять гидратацию и поддерживать нормальное кровообращение.

Травяные чаи: чаи из мяты, ромашки, мелиссы или липы могут иметь успокаивающий эффект и помогать снизить стресс.

Напитки с имбирем: имбирь обладает противовоспалительными свойствами и может помочь улучшить кровообращение.

Фруктовые и овощные соки: натуральные соки (особенно апельсина, граната или свеклы) содержат витамины и антиоксиданты, поддерживающие иммунную систему.

Зеленый чай: содержит антиоксиданты и может помочь снизить АД.

Как снизить давление во время магнитных бурь:

Дыхательные упражнения: глубокое и медленное дыхание помогает расслабиться и снизить АД.

Уменьшение количества соли в рационе может помочь снизить АД.

Легкая физическая активность, как ходьба или йога, может помочь улучшить кровообращение и снизить стресс.

Употребление продуктов, богатых калием (бананы, шпинат, авокадо) и магний (орехи, семена, темный шоколад) может помочь поддержать нормальный уровень артериального давления.

Медитация, массаж или прием теплой ванны могут помочь снять напряжение и снизить давление.

Кофеин может повышать АД, поэтому следует ограничить его потребление во время магнитных бурь.

Если вы страдаете хронической гипертонией или имеете другие сердечно-сосудистые заболевания, обязательно консультируйтесь с врачом перед тем, как вносить изменения в свой рацион или режим дня. Врач может предоставить рекомендации, которые лучше всего подходят для вашего состояния здоровья.

Раньше мы сообщали, почему от непогоды и магнитных бурь болит голова.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!