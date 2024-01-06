Плетеная и со стразами: топ трендовых сумок лета 2024

Встречайте новый сезон с новыми аксессуарами! В 2024 году мир моды диктует свои правила, когда речь идет о сумках. Об этом пишет Радиотрек. Какие же модели подчинят сердца модниц и станут must-have в вашем гардеробе?

Плетеные сумки: настоящая классика, которая никогда не выйдет из моды. В этом году дизайнеры предлагают широкий спектр плетеных сумок из самых разных материалов: кожи, заменителя, нитей, соломы, шнура и т.д. Не бойтесь экспериментировать с размерами и формами, ведь плетеные сумки подходят к любому образу. Сумки-карго: продолжение тренда на практичность и комфорт. Эти сумки, взятые из мужского гардероба, отличаются множеством накладных карманов, делая их не только стильными, но и функциональными. Округлые сумки: покорили модный мир еще осенью и зимой, и не собираются сдавать позиции в новом сезоне. Эти сумки могут быть как из мягких, так и более жестких материалов, которые держат форму, и подходят к любому стилю. Сумки с цепями или стразами: для любящих блеск и гламур. В этом году дизайнеры превратили сумки в настоящие ювелирные шедевры, украсив их стразами, кристаллами и массивными цепями. Максисумка с украшениями: вместительный шопер можно сделать еще более стильным и оригинальным, украсив его цепями, шнурами, брелоками, объемными надписями и т.д. Не бойтесь креативить и подчеркивать свою индивидуальность!

Напомним, мы уже писали, о ярких идеях летнего маникюра 2024 года.

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