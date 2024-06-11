Переворот на украинском рынке труда: почему работодателям придется повышать зарплаты
Украинский рынок труда переживает период трансформации: непропорциональность между доступными рабочими местами и кандидатами, а также беспрецедентная нехватка квалифицированных работников побуждают работодателей к повышению заработных плат. Ожидается, что уже в следующем году, с учетом инфляции, зарплаты достигнут уровня, который был до экономического кризиса.
Детальнее об этой ситуации рассказал OBOZ.UA.
По прогнозам Национального банка Украины, к 2025 году реальные зарплаты могут превысить показатели, зафиксированные до начала войны по полной шкале.
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Секторы, наиболее нуждающиеся в работниках, включают:
- Сферу обслуживания
- Квалифицированные рабочие специальности
- Сферу продаж
- Розничная торговля
- Гостинично-ресторанный бизнес
- Логистику
- Средний менеджмент
- Транспортная отрасль
- Бухгалтерию
Наталья Слинько, специалист по рынку труда, в интервью OBOZ.UA отметила, что дефицит кадров наблюдается почти во всех отраслях, особенно среди специалистов с опытом. "На нашем предприятии сейчас открыто 29 вакансий. Большая проблема существует в компаниях с преимущественно мужскими коллективами, где нужно выполнять физически тяжелую работу. К примеру, мы не можем найти двух водителей. Один кандидат получил повестку сразу после принятия на работу и отказался от должности. Неизвестно, пошел ли он на мобилизацию, уклоняется ли от нее, – поделился директор по маркетингу одного из запорожских предприятий.
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Мобилизация даже небольшой части персонала, около 7%, может повлечь за собой серьезный кризис в компании. К примеру, крупнейшее металлургическое предприятие в стране сообщает о мобилизации каждого шестого работника, что составляет 16%.
Как Национальный банк Украины, так и Европейская бизнес ассоциация отмечают, что работодатели вынуждены повышать зарплаты даже в сложных экономических условиях из-за нехватки кадров, чтобы удержать работников. В прошлом году средняя зарплата выросла на 17,3%.
Города с наибольшим количеством вакансий (по данным ведущего кадрового портала):
- Киев – 30 682
- Львов – 7494
- Днепр – 7008
- Одесса – 6131
- Харьков – 3079
- Винница – 2397
- Ивано-Франковск – 2349
- Запорожье – 2017
- Хмельницкий – 1834
- Дистанционная работа – 6 827
Пока средняя зарплата в Украине превышает 18 тыс. грн, и по прогнозам, до конца 2024 года она может составить более 20,5 тыс. грн. Зарплаты варьируются в зависимости от города: в Киеве средняя зарплата составляет 23,5 тыс. грн, тогда как в Запорожье – 17 тыс. грн. Во Львове также наблюдается высокая средняя зарплата – 21,5 тыс. грн, что связано с ростом бизнес-активности из-за притока переселенцев и релокации бизнеса.
Напомним, ранее мы рассказывали, за какой навык работодатели готовы увеличить зарплату на 38%.
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