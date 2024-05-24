Пересчет пенсий: кому и сколько прибавят с 1 июня

С 1 июня в Украине будет произведен перерасчет пенсий задним числом. Это изменение коснется тех пенсионеров, которые продолжают работать и до апреля накопили не менее 24 месяцев дополнительного стажа.

Украинцы, которые в июне получают пенсию в размере 5842 грн. и имели 35 лет стажа на момент выхода на пенсию, могут рассчитывать на доплату в размере 1000 грн. В Пенсионном фонде объясняют, что перерасчет производится задним числом из-за задержки в получении статистических данных. Для пенсионеров с 35 лет стажа коэффициент в формуле расчета пенсии составляет 0,35. После пересчета, охватывающего период с апреля, этот коэффициент вырастет до 0,37.

Согласно закону, на перерасчет пенсии в апреле имеют право те, кто выполнил следующие условия:

Продолжили работу после назначения пенсии. Приобрели не менее 24 месяцев дополнительного стажа.

Читайте также: Как выплаты имеют пенсионеры без страхового стажа

Следовательно, перерасчет проводится каждые два года, если на март уже есть 24 месяца стажа. Перечисленные выплаты начинают выплачивать с апреля, но в апреле и мае пенсию выплачивают в старом размере. С июня пенсию увеличивают, одновременно производя доплату за предыдущие два месяца.

При наличии 35 лет стажа и пенсии в размере 5842 грн., ежемесячная надбавка после пересчета составит 333 грн. В июне будет выплачена как повышенная пенсия, так и доплата за апрель и май. В результате пенсия увеличится на 1000 грн, и будет ежемесячно составлять 6175,1 грн.

В Украине насчитывается 2,7 млн пенсионеров, продолжающих работать. Среди них много работников бюджетной сферы, в том числе врачей, медиков и госслужащих.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда работающие пенсионеры смогут получить доплаты за стаж.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !